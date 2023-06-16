德州42名偷渡客 丟包洛杉磯 洛市長抨擊

從德州送往洛杉磯的40多名非法移民被帶到華埠的聖安東尼克羅地亞天主教堂。（ABC 7截圖）

6月14日晚一輛從德州 開來的大巴士將40多名非法移民 丟在洛杉磯 聯合車站，受到洛杉磯市長強烈譴責，這是紅州和藍州領導人針對非法移民議題展開的最新政治攻勢。

在德州州長艾伯特（Greg Abbott）13日指示下，40多名走線客從德州邊境地區搭乘巴士被送往洛杉磯，並在洛市中心的聯合車站（Union Station）下車。洛市市長貝斯（Karen Bass）立即猛烈抨擊共和黨領導人將走線客作為「人球」（pawns）的「廉價」政治噱頭。

這些移民被帶到華埠（Chinatown）的聖安東尼克羅地亞天主教堂（St. Anthony’s Croatian Catholic Church），洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）進行了健康檢查， 「人道移民權利聯盟」（Humane Immigrant Rights）也為移民提供幫助。據悉，他們已經在巴士上待了將近24小時。

非營利組織「海地橋梁聯盟」（Haitian Bridge Alliance）表示，其中六名移民是海地人後裔，包括一家三口、兩名成年表親和一名成年人。 「移民捍衛者法律中心」（The Immigrant Defenders Law Center）也為他們提供幫助。總部位於德州的「格蘭德河谷天主教慈善組織」(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)的代表也到達聯合車站提供幫協助。

「加州移民人權團體」 (Coalition for Humane Immigrant Rights，CHIRLA) 公關主任卡布雷拉 (Jorge-Mario Cabrera) 表示，總共有42名移民被送往該站點，其中有 8 名兒童，包括嬰兒和幼童。目前尚不清楚這些移民將採取何種途徑在加州尋求可能的庇護。卡布雷拉說，他們在巴士上23小時沒有食物或飲水，警察和消防員已將情況報告市長辦公室。

艾伯特在一份聲明中說，這是德州在洛杉磯下車的「第一輛移民巴士」（first bus of migrants）。 「由於拜登總統拒絕確保邊境安全，數千人從墨西哥非法越境進入德州，德州邊境小鎮不堪重負」。艾伯特在聲明中說，「洛杉磯是移民尋求前往的一個主要城市，尤其是該市領導人批准了其自行宣布的庇護城市地位。我們邊境社區處於拜登總統邊境危機的前線，德州將繼續提供這種急需的救濟，直到他做好工作，確保邊境安全。」

貝斯表示，她的辦公室知道巴士到來，並準備在移民到達時迎接。鑑於最近在共和黨州長的命令下，全國各地都採取了類似的行動，她的辦公室一直在為這樣的時刻做準備。

貝斯在一份聲明中說，「一名美國民選官員在其廉價的政治遊戲中利用走線客作為人球，這令人憎惡。」

她補充說，「上任後不久，我已指示市政府部門開始計畫，以防洛杉磯成為共和黨州長們越來越喜歡的卑鄙噱頭的接收站。我們並未措手不及，也不會被嚇倒。現在，我們的應急管理、警察、消防和其他部門能夠在巴士行駛途中發現即將到來的移民客，並且在巴士到達之前已經與非營利合作夥伴一起動員起來。」

洛杉磯市議會上週批准了一項動議，指示各市政府部門採取必要措施，使洛杉磯正式成為移民庇護城市，此舉似乎使該市成為共和黨領導人的政治目標。