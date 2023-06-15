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德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

編譯林思牧／即時報導
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

位於休士頓市中心西邊只有10哩的「獵人溪村市」(Hunter’s Creek Village)，一座像城堡一樣的房地產剛上市，它的開價(listing price)創下德州房地產價格的歷史新高，地產經紀人公布的視頻讓人大開眼界。

上個月達拉斯北區14英畝的「克瑞斯比莊園」(Crespi Estate)上市，創下德州最高開價的紀錄，但沒想到本周就被休士頓地區的「獵人溪寓所」(the Lodge at Hunter’s Creek)打破。獵人溪寓所開價6500萬元，比克瑞斯比莊園高8.3%。

獵人溪寓所是由全美豪宅大經紀商卡羅伍德房地產(Carolwood Estates)作為賣家的經紀人，這座歐風的城堡式豪宅是歐洲11-12世紀的建築風格，完工於2005年，房子的年齡只有18歲，它的位置在水牛河(Buffalo Bayou)做U型大轉彎的地方，這塊地三面傍水，地面上長滿青翠的大樹。

經紀人指出，這座2萬2000平方呎的豪宅有六間臥室、八間浴廁，有一座兩層樓高的大圖書館，一座透明玻璃電梯，一個專業品級的廚房，一個走入式冰櫃(walk-in cooler)，一個酒吧，連車庫都非常豪華，有五個寬敞的停車位。

另外，在主屋後面兩分鐘腳程的五英畝土地上，還有一座有雙臥室的客房(guest house)，經紀人表示：兩棟房屋之間有一條「長而優美的碎石子路」(long picturesque gravel road)相連，客房甚至還有自己的游泳池、陽台，有興趣觀賞介紹視頻的讀者，可上foxbusiness.com/lifestyle瀏覽。

另外，根據全美商會(Chamber of Commerce)新公布的報告，2023年休士頓是全美國新屋營建率(new home construction rate)最高的城市。報告的主筆人表示，因為休士頓人口的快速增長，住屋缺乏的情況嚴重，雖然過去一年多利率大漲、供應鏈問題重重，給建商增加了許多障礙，新屋許可證數量其實比2022年少了20%，但休士頓仍然位居全國第一。

「克瑞斯比莊園」上市，創下德州最高開價的紀錄。（Carolwood Estate...
「克瑞斯比莊園」上市，創下德州最高開價的紀錄。（Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」被綠植圍繞。（Carolwood Estates）
「克瑞斯比莊園」被綠植圍繞。（Carolwood Estates）

休士頓 房地產 德州

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