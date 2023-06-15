自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

FOX電視台報導，根據Bankrate本周公布的新數據，美國人已厭倦給小費，各種服務支付小費的頻率，過去幾年中穩步下降。

三分之二（66%）受訪者對小費持負面看法，其中41%受訪者認為業者應向員工支付更高薪水，而非過分依賴小費。

此外，人們對商家預先寫上小費的做法感到惱火（32%），30%認為目前小費文化已失控，16%指出若取消小費，他們願支付更高價格。

Bankrate資深行業分析師羅斯曼（BeinTed Rossman）認為，造成過去一年負面傾斜觀點的原因是經濟。

他說，「至少過去一年，最大變化是通膨使得人們沒錢周轉。」此外，疫情 初期出現對服務人員的「感激之情」似乎也已消退。

他說，「我認為每個人都該在餐廳用餐後給服務員20%小費，除非服務很糟」他指出，許多服務業者時薪僅2.13元，小費幫他們提高薪資。

數據指出，只有65%內用用餐者總給小費，低於四年前的77%，44%給了至少兩成小費，低於去年50%。

「我也認為應該給送貨員小費」，他說，消費者可能不知道，服務費或運費通常不會支付給送貨員。

他還表示，「最近有人要求我在諾瓦克機場 自助機台給小費，我也不喜歡網站預訂旅行時還要求小費，這些都感覺越界。」他認為，小費應是對服務的獎勵，不應用於自助服務或醫生等高薪專業人士。

疫情也可能影響小費文化。羅斯曼說，調查報告稱，人們表示在疫情期間或疫情後，會更願意給小費，但這並未持續下去。14%美國人表示他們給小費的次數比疫情前多，9%表示比疫情前少。

該報告還指出，Z世代（18歲至26歲）、千禧世代（27歲至42歲）和男性，在多個服務類別中最不給小費，年長者相較願意支付小費。

Z或千禧世代與男性，在給理髮師、送餐員、出租車 等服務業者小費的方式有所不同。

53%美國成年人給髮型師小費，僅24%的Z世代、40%千禧世代和46%的男性會這樣做。女性這一比例分別為60%、67%（X世代），70%嬰兒潮一代。

訂購外賣的美國成年人中，50%會給送餐員小費，但只有31%的Ｚ世代、42%千禧世代和45%男性給小費。

年收入超過10萬元家庭中，40%表示小費文化失控。年收入8萬元至9萬9999元家庭，此比率為34%，年收入5萬家庭中，此比率為33%。

該調查於2023年5月3日至5日進行，樣本量為2437名美國成年人。