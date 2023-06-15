美停用CBP One 邊境尋政庇者焦慮

美國暫停使用手機程式CBP One安排面談，使等候的人緊張。（CBP網站）

盛傳在墨西哥 新拉雷多市等候入境面談的移民，每人被墨西哥公務員勒索1000元墨西哥比索(Mexican Pesos)，拜登 政府宣布在該地區暫停使用手機程式CBP One安排面談。

海關與邊界巡邏局CBP用手機程式給尋求政庇者(asylum seekers)安排移民局 的面談，但最近在德州拉雷多市(Laredo)對岸的新拉雷多市(Nuevo Laredo)，盛傳墨西哥移民局與邊防局的公務員向等候入境面談的人勒索。

譬如來自委內瑞拉的29歲申請人奧瓦雷茲(Rafael Alvarez)指出，他6月初到達新拉雷多，並在CBP One取得面談時間以後，墨西哥的移民公務員把他的面談文件扣留，拿給他一個空信封，私下告訴他要在信封裡放1000比索(相當於57元美金)然後交還，這樣就可以「贖回」他的面談文件。他的面談就在次日，這一來讓他心裡十分焦急。

那些跟他同行的委內瑞拉人也得到同樣的待遇，多數人屈服於這些小官員的淫威繳錢了事，但奧瓦雷茲拒不付錢，還好在苦苦請求以後，那人放了他一馬。他說還有五個俄羅斯男子也碰到同樣的情況，但因為他們是從歐洲來的，要價2000比索，這五人後來跟官員陳情，說是離鄉背井手頭拮据，最後官員同意只收1000比索。

可能是因為移民權益組織向聯邦移民單位陳述這樣的勒索情況，拜登政府12日起停止在拉雷多地區接受手機程式排日期，這又引發新拉雷多地區企圖入境美國的人焦急，拜登政府沒有說明理由，也沒有說到何時截止。

移民權益組織指出，拜登政府原本說在墨西哥等待入境是安全的，但事實上新拉雷多一代販毒集團的火拼相當嚴重，如今墨西哥的移民官員竟然還要向申請人伸手要買路錢，否則就扣留他們的文件讓他們無法入境美國，這是不人道的作風，美國政府應該讓這些可憐的人進入美國等候移民局的聽證。