修女院長控主教 盜竊、破壞名譽

天主教福和教區歐森主教(Bishop Michael Olson)和聖衣隱修院院長格拉克修女(Sister Teresa Agnes Gerlach)之間的爭端越演越烈，歐森已解除格拉克的職務，格拉克則於12日向法院提出第二宗民事訴訟，控告歐森主教盜竊、破壞名譽，院內三名修女在主教鼓勵下向媒體爆料。

修道院裡發生的事很少會讓外界知道，但這三名修女接受福和市的WFAA電視台採訪，她們要求匿名、攝影機不要拍到她們的臉部。根據這三位修院內部人士的陳述，她們並不知道格拉克院長是否與某位神父發生性關係，但她們知道院長已經長期罹患腸胃方面的重症，是用餵食管(feeding tube)來進食，還經常打靜脈點滴(IV)。

接受採訪的修女指出，她們知道格拉克讓朋友開車到科羅拉多州幾次，在德州大麻 是犯法的，但在科州是合法的，她們還提供媒體兩張照片，那是分別在2月與6月用手機 偷拍的照片，照片中是格拉克桌上一堆瓶瓶罐罐，其中一些是裝大麻的容器。

事件爆發於4月24日，歐森主教接獲「醜聞」(scandal)密報後在那天到達修道院，強制接收格拉克院長的兩部電腦和一支手機展開調查，43歲的格拉克院長於5月1日向法院提出100萬元的民事訴訟，控告主教和教區侵犯她的民權。

隨後教區把電腦與手機歸還給格拉克院長，但她的律師波波(Matthew Bobo)指控主教與其幫手把手機和電腦的內容都已複製，其中包括私人通訊、私人文件、病歷、財務資訊以及捐款人名單，訟狀中要求法院禁止主教與教區公布或運用這些資訊。

歐森隨後向梵蒂岡教廷(the Vatican)報告格拉克院長與教區外一名神父發生性關係的事，教廷在5月31日將隱修院的管理權交到歐森主教手中，歐森在6月1日將格拉克院長開除，但給格拉克30天的時間向教廷上訴。

格拉克的律師於6月12日(周一)提出第二件民事訴訟，控告歐森主教與教區盜竊與毀謗。由於格拉克可能在6月30日被趕出修道院，她別無他處可去，因此法院將在6月23日為本案緊急開庭。教區指出，格拉克在面談時坦承發生性行為，但跟律師商量過後又反悔，說沒有發生那回事。