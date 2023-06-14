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「咱的歌、咱的愛」音樂會7月15日舉行

【休士頓訊】
《咱的歌、咱的愛！》 53周年音樂會將於7月15日舉行。
《咱的歌、咱的愛！》 53周年音樂會將於7月15日舉行。

休士頓台聲合唱團將於7月15日（周六）下午在休士頓基督大學（Houston Christian University）舉辦「咱的歌、咱的愛」音樂會。

該合唱團於1970年成立，一直以來致力於傳播台灣音樂文化，將快樂散布給鄉親們，與大家分享歌曲的律動喜悅。今年的音樂會特別有意義，經過三年多的疫情，許多人承受著內心的鬱卒和人際的疏離，更需要戀戀鄉音來紓解鄕愁，用歌聲來療癒人心，守得雲開見月來，正是時候歡唱鄉音把愛傳播出去，「咱的歌、咱的愛」就是此次音樂會的主題。

本場音樂會由張廖莉娜老師指揮及策劃，台聲將演唱多首台灣歌謡，以傳承台灣各族群的歌曲，來歌頌青春的愛情，遊子的鄉情，及節慶的熱情，更不忘懷念童稚的真情，每首咱的歌都充滿著咱的愛，台聲的每一位團員將盡心盡力以歌聲來跟大家交流，傳達咱的愛心。

除了台聲合唱，也邀請到歌劇演唱家女高音陳麗嬋獨唱，她曾獲封20世紀台灣古典聲樂代表者之美譽，陳麗嬋曾在世界各地歌劇院擔任20多部歌劇的女主角，同時頗具聲望的鋼琴家張詩賢也特別前來為她伴奏。台聲同時邀請名聲樂家男中音李佳蔚，他將與 Cavalleria Rusticana 劇中與世界知名女高音 Carol Vaness 分別飾演男女主角。享有盛名的亞悅三重奏黃詩婷，陳奕伶，吳箴，三位傑出音樂家將為我們帶來優美精湛的演奏。豎笛演奏家 Chris Orloske 和鋼琴家 Dr. Rachel Orloske 也將連袂精彩演出。台聲53周年音樂會將是一場音樂饗宴，敬請大家前來欣賞。

音樂會將於7月15日下午3時30分準時，在基督大學 Dunham Theater演出。普通票2元0，VIP票50元。售票處：台聲票務團員及台灣人活動中心，5885 Point West Dr., Houston, TX 77036, 電話 713-271-5885。詳情請看台聲網站 www.tcghouston.org

歌劇 休士頓 疫情

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