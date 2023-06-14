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李雄、李娟籲支持亞裔美國人社區調查

【休士頓訊】
李雄（左一）、李娟（左二）盛邀亞裔領袖共進午餐，呼籲支持和積極參與2024年萊斯大學金德城市研究所的亞裔美國人社區調查。 （主辦單位提供）
李雄（左一）、李娟（左二）盛邀亞裔領袖共進午餐，呼籲支持和積極參與2024年萊斯大學金德城市研究所的亞裔美國人社區調查。 （主辦單位提供）

休士頓西南管理區主席李雄與皇家特許學校負責人李娟，兩位跨社區領袖日前，邀請亞裔社區領袖來參與和支持由萊斯大學金德城市研究所即將進行的2024年亞裔美國人的社區調查。

金德城市研究所是萊斯大學的一個跨學科組織，旨在通過數據、研究、參與和行動改善生活。該研究所著眼於包容性繁榮的願景，與社區合作夥伴密切合作，社區合作夥伴利用研究為經濟流動性、教育、健康、住房和社區以及人口研究等領域的工作提供信息。公眾可以在 kinder.rice.edu 上獲得該研究所的所有研究成果。該研究所的研究已經通知了許多組織和政府機構，例如我們當地的學區、大休士頓聯合會、社區發展組織和我們州的立法機構。該研究所的研究已被用於為重要決策提供信息，例如颶風哈維等自然災害後應急資金的分配，以及整個休士頓大地區學前幼稚園位置決策等等。

休士頓亞裔是發展最快的族群。截至 2004 年，該市擁有德州最大的越南裔美國人人口，在美國排名第三。休士頓還是美國華裔美國人、巴基斯坦裔美國人和菲律賓裔美國人人口在美國各社區最大的地區之一。金德城市研究所馬上要著手開展一個非常重要的項目，就是關注亞裔美國人AAPI 社區。該研究所尋求意見以確定 AAPI 社區感興趣的最重要主題以及需要採取的具體行動通過研究獲知。

不久前萊斯大學趙氏研究中心的創辦人Anne Chao博士和夫婿Albert Chao 為此首先邀請亞裔領袖宣布該項目的成立和它的重要影響，並一如既往再次帶領和號召社區積極參與和奉獻。

李雄指出，休士頓的大多數亞裔居民和生意集中在休士頓西南管理區和國際管理區兩大區域，在過去30年蓬勃發展起來，該地區為休斯頓的經濟和城市繁榮都做出巨大貢獻，也願意竭誠支持和參與新的調研計劃。

李娟最後感謝各位領袖的出席和對此項目的關注，「一個走得快的人是很不錯，但只有一群人走的遠才是最好的。此次2024年AAPI人口調查的參與，是再次讓我們亞裔團結起來發出聲音的機會，為了我們社區的現在和未來，希望我們再次團結起來。」

亞裔 休士頓 越南

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