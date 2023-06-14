德州發明多 印記留遍全球

世上許多物品都在德州發明，包括民眾喜愛的碳酸飲料Dr. Pepper。（Getty）

奧斯汀KXAN電視台報導，從牛仔、碳酸飲料到整形外科使用的矽膠乳房植入物，從碧昂絲（Beyonce）到煉乳，許多日常必需品和標誌性物品均來自德州 ，孤星州（Lone Star）在世上留下許多不可磨滅的印記。

烹飪創新

首先，記憶拉回1866年，當時古德耐特（Charles Goodnight）發明牛絞肉做成的炸牛排Chuck Wagon，推出還未流行的餐車。

另一項來自德州的發明，是全國最受歡迎的碳酸飲料Dr. Pepper。根據Dr. Pepper博物館說法，Dr. Pepper是韋科（Waco）一位年輕藥劑師，想將工作的藥房氣味製成飲料而發明這款碳酸飲料。

德州月刊（Texas Monthly）一篇文章還表示，冷凍瑪格麗特酒是由達拉斯的馬丁尼茲（Mariano Martinez）創造，他受到7-11思樂冰啟發。

醫學 突破

休士頓整型外科醫師與矽谷產品開發商，合作發明矽膠乳房植入物。根據txpatentattorney.com報導，兩人「注意到塑料血袋摸起來非常像女性乳房」，因此將乳房植入物模仿這種質地。

技術進步

傳統的旋轉鑽頭在油田產業處理硬岩層上受到限制，休斯鑽頭（Hughes drill bit）確實是開創性發明。

1900年代德州有更多發明，如德州儀器（TI）工程師基爾比（Jack Kilby）第一個手持式計算機CalTech。

基爾比還與諾伊斯（Robert Noyce）發明技術領域最重要的微芯片或集成電路，使製造袖珍型電子產品成為可能。

商業／娛樂

標誌性的Mary Kay Inc.在1963年，由Mary Kay Ash在艾迪遜（Addison）創立，風靡全國。

根據Texas Heritage for Living說法，美足聯盟（NFL）在德州參與之前，已舉辦一場冠軍錦標賽，但達拉斯的亨特（Lamar Hunt）認為這項賽事需有傳奇色彩，於是有了超級盃 （Super Bowl）。

herkie是當今啦啦隊評判標準，最早是由達拉斯南衛理公會大學（Southern Methodist Univ.）前啦啦隊長何其莫（Lawrence Herkimer）設計，他也是全國啦啦隊協會創始人。

EverythingLubbock.com還統計來自德州其他的發明，包括1800年代的柯特沃克型（Colt Walker）轉輪手槍、罐裝煉乳等。

1900年代則有人工心臟植入、全食超市、3Ｄ影印、戴爾電腦等。