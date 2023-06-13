希拉李選休城市長 華人支持

羅玲（後排右三）率領華人僑領前往支持國會議員希拉傑克森李競選休士頓市長。(記者封昌明／攝影）

國會議員希拉傑克森李（Sheila Jackson Lee）競選休士頓 市長，6月11日競選總部正式成立，20餘年來一直擔任她的華裔 代表羅玲，號召了近百位華人 攜家帶眷地前往支持，展現了華人關心休士頓政治活動的熱情，獲得在場同一陣營的各族群人士歡迎。

希拉李在眾人簇擁下，上演大進場，獲得全場支持者熱情的歡呼、擁抱，一路走向舞台，眾多族群的僑領依序發言，各自表述支持希拉李的各種原因，獲得在場支持者熱烈的鼓掌。

希拉李強調，未來她當選市長將為孩子提供一個安全的地方，她強烈反對槍枝暴力，她在國會28多年來，長期支持華裔社區，解決華裔社區需求，為華裔發聲。近期更是參加了反對SB147法案大遊行和各種集會，帶領華人上街遊行大聲呼籲，維護華人利益。希拉李是亞太裔社區反種族歧視的堅定支持者和重要領導人。

羅玲呼籲僑胞支持希拉李擔任下一屆休士頓市長，繼續為包括華人，亞裔在內的全體休士頓人民服務，打造一個更繁榮，更安全的休士頓國際大都市和各民族大團結的夢想家園。

競選團隊另外建立了助選群，誠邀各位好朋友和社團領導大力支持和積極參與助選。希望加入助選群的朋友請告知。

羅玲感謝參加競選總部開張的所有好朋友對國會議員的大力支持。羅玲稱支持者是她近20年來一直放在心上的舊雨新知。國會議員希拉李對華裔社區的重視和關注28年來始終如一。希拉李將成為休士頓歷史上第一個非裔女市長。她將為所有休士頓人開創新局面。