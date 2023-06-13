學生宣讀誓詞時坐下抗議 老師遭申誡發TikTok被開除

奧斯汀一所小學的新科女老師，因為全班學生在宣讀效忠誓詞(Pledge of Allegiance)時集體坐下抗議遭學校申誡，女老師在TikTok 上發洩她的不滿，學區 進一步調查後將她開除，現在她向媒體投訴她的冤屈，但很多家長認為她根本不適合當老師。

年輕的索菲亞德洛瑞托初迪(Sophia Deloretto-Chudy)去年秋季班開學前被奧斯汀學區聘用，在赫曼貝克小學(Herman Becker Elementary School)當老師。索菲亞向媒體指出，3月份的一天，副校長把她叫到辦公室去，要跟她討論行政單位對她教學上的一些顧慮。

索菲亞以為副校長要給她一點建議，但她說整場會議就是在貶抑她，教學的問題擺滿了一整頁紙，其中最大的項目是問她：「為什麼妳班上的學生在朝會宣讀效忠誓詞時集體坐下抗議？」在每年紀念納粹大屠殺(Holocaust)的那一周，德州 的公立學校規定老師要教那段歷史。

索菲亞可能不贊同德州教育廳的方針，她似乎並沒有遵照規定做。索菲亞向副校長指出，她要班上的學生畫圖描述「國族主義」(nationalism)和「樣板宣傳」(propaganda)之間的類似之處，結果學生自行做出決定，認為效忠誓詞是政府樣板宣傳的一種方式，於是他們在宣讀之時坐下抗議。

但副校長告訴她，年紀那麼小的學生不會做出那樣的決定，意思是索菲亞唆使學生「造反」。會議結束後，索菲亞製作了一段情緒亢奮的視頻放上TikTok，對學校給她的申誡大大發洩她的怨憤。

次日副校長又找她，跟她說學區給她放行政假並立即生效，等調查結果出爐再行處置。索菲亞質問說：「為什麼要給我放行政假？」副校長回說：「妳給學區帶來很大的破壞(disruption)。」學區最後決定把索菲亞開除。

多數學生家長認為索菲亞不適任教學(unfit to teach)，如果每位老師都照自己的意見來教學生，不亂成一團才怪？也有幾位家長認為她的抱怨視頻並不是學生會去看的，沒必要把她開除。