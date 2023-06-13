我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

學生宣讀誓詞時坐下抗議 老師遭申誡發TikTok被開除

編譯林思牧／綜合報導

奧斯汀一所小學的新科女老師，因為全班學生在宣讀效忠誓詞(Pledge of Allegiance)時集體坐下抗議遭學校申誡，女老師在TikTok上發洩她的不滿，學區進一步調查後將她開除，現在她向媒體投訴她的冤屈，但很多家長認為她根本不適合當老師。

年輕的索菲亞德洛瑞托初迪(Sophia Deloretto-Chudy)去年秋季班開學前被奧斯汀學區聘用，在赫曼貝克小學(Herman Becker Elementary School)當老師。索菲亞向媒體指出，3月份的一天，副校長把她叫到辦公室去，要跟她討論行政單位對她教學上的一些顧慮。

索菲亞以為副校長要給她一點建議，但她說整場會議就是在貶抑她，教學的問題擺滿了一整頁紙，其中最大的項目是問她：「為什麼妳班上的學生在朝會宣讀效忠誓詞時集體坐下抗議？」在每年紀念納粹大屠殺(Holocaust)的那一周，德州的公立學校規定老師要教那段歷史。

索菲亞可能不贊同德州教育廳的方針，她似乎並沒有遵照規定做。索菲亞向副校長指出，她要班上的學生畫圖描述「國族主義」(nationalism)和「樣板宣傳」(propaganda)之間的類似之處，結果學生自行做出決定，認為效忠誓詞是政府樣板宣傳的一種方式，於是他們在宣讀之時坐下抗議。

但副校長告訴她，年紀那麼小的學生不會做出那樣的決定，意思是索菲亞唆使學生「造反」。會議結束後，索菲亞製作了一段情緒亢奮的視頻放上TikTok，對學校給她的申誡大大發洩她的怨憤。

次日副校長又找她，跟她說學區給她放行政假並立即生效，等調查結果出爐再行處置。索菲亞質問說：「為什麼要給我放行政假？」副校長回說：「妳給學區帶來很大的破壞(disruption)。」學區最後決定把索菲亞開除。

多數學生家長認為索菲亞不適任教學(unfit to teach)，如果每位老師都照自己的意見來教學生，不亂成一團才怪？也有幾位家長認為她的抱怨視頻並不是學生會去看的，沒必要把她開除。

學區 德州 TikTok

上一則

蒙郡亞太裔月學生繪畫賽圓滿落幕 作品細膩

下一則

玉山小聚 6/17談人工智能

延伸閱讀

微信Line騙子多 TikTok截信息…免費網路比想像更危險

微信Line騙子多 TikTok截信息…免費網路比想像更危險
抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威

抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威
官派總監不被信任 休士頓獨立學區首次會議亂成一團

官派總監不被信任 休士頓獨立學區首次會議亂成一團
看TikTok學微波爐料理 「雞蛋變炸蛋」她毀半張臉

看TikTok學微波爐料理 「雞蛋變炸蛋」她毀半張臉
美媒：TikTok創作者財務數據存在中國 當地員工可取用

美媒：TikTok創作者財務數據存在中國 當地員工可取用
厄多安當選 能實現土耳其霸權夢？

厄多安當選 能實現土耳其霸權夢？

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

2023-06-03 09:40
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
伊州將近68萬州民，可收到每人95元的谷歌違反隱私法賠償金。(pixabay)

谷歌違反隱私法 伊州用戶每人可獲95元賠償

2023-06-06 09:05

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養