熱浪來襲 各地高溫可能破百度

強烈熱浪本周襲擊休士頓，各地溫度破百。（Getty）

休士頓 紀事報報導，進入6月不到兩周，2023年夏季第一波熱浪 ，將於12日起席捲休士頓地區，預計出現近創紀錄高溫 。

國家氣象局表示，這波強烈熱浪15日起開始達高峰，各地溫度高溫有機會破百度，部分地區酷熱指數（peak heat index）恐將落在105度至108度間。

國家氣象局在12日上午的預報中表示，自12日開始的一週將多雨，12日最高溫96度，之後溫度都將超出正常值，接近創紀錄。

隨著本周時間推移，溫度逐漸變得更糟。國家氣象局稱，自15日開始溫度將達高峰，最高溫將達101度。16日、17日溫度將升至102度。

太空城（Space City）氣象預報網站Space City Weather的蘭札（Matt Lanza）在12日的預測寫道，根據模型，這波強烈熱浪的高峰期落在16日起至18日（周五至周日），各地約70%機會達到100度，休士頓有35%機會，高溫達103度，15%機會達105度。

蘭札並表示，預計濕度「將與大部分休士頓的夏季一樣糟」，「異常炎熱的天氣加上濕度，讓我們本周熱度不斷上升。」