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美南國建會科學工程研討 6月24日糖城萬豪酒店召開

記者封昌明／休士頓報導
美南國建協進會2023年科學工程研討會，6月24日在糖城的萬豪酒店召開，會長劉志忠（前排左二）、準會長蔡米惠（左一）等對外說明講座內容。（記者封昌明／攝影）
美南國建協進會2023年科學工程研討會，6月24日在糖城的萬豪酒店召開，會長劉志忠（前排左二）、準會長蔡米惠（左一）等對外說明講座內容。（記者封昌明／攝影）

美南國建協進會2023年科學工程研討會，預定6月24日在糖城的萬豪酒店召開，該會會長劉志忠、準會長蔡米惠及各講座召集人近日說明各項講座主講人的背景資料及科目，內容涵蓋能源、廢棄物處理、人工智慧、阿茲海默症等主題。

講座主講人及科目依序為：能源講座，主席：林志成，葉子豪博士/美國華人石油協會協辦。

環境保護講座，主席：陳天生。

奈米及複合科技講座，共同主席浦浩德博士和李國強博士，特點是參加會議可以賺取四個PDHs用於申请年度專業工程師執照的需要。

財務金融會場由華人會計師協會主席劉一慧會計師擔任召集人，主題為AI在會計領域的運用和信息安全，介紹會計師業務增長新領域。

午餐及專題演講：人工智慧從數據、訓練到智慧由黃壽萱教授主講。

海洋科技講座，主席：吳哲芳博士/休士頓華商經貿聯合會協辦。主題將以大量使用石化能源，造成全球氣候暖化，因此海洋綠色能源科技應運而生。

生物醫學講座，主席：宋以文博士、曾志維博士、湯惠棋、江慶華博士/德州台灣生物科技協會協辦。

健康講座：行動障礙及相關疾病，主席：施惠德醫師。

商業管理講座，房地產投資與管理菁英論壇，主席：何真/世界華人工商婦女企管協會美南分會協辦。今年有五位主講人：一，許文忠將以「休士頓旅館與商業地產投資開發」為題。二，洪良冰將以「休士頓房地產市場分析」為題，解說目前休士頓房地產的發展與近況。三，畢鑑明將說明目前市場利率的走向。四，宋秉穎律師將以目前產權公司在地產交易、投資中能夠做的事詳細解說。五，林思德（TedLin）將解說從普通房東到超級房東，利用短租模式打造房產帝國，並介紹Airbnb及如何入門。

休士頓 投資 華人

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