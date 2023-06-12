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Katy Mills室內滑梯公園占地近6萬平方呎 今夏開放

編譯陳盈霖／綜合外電報導
位於凱蒂米爾斯購物中心（Katy Mills Mall）內的大型室內滑梯公園，將於今夏正式開放。（Slick City Action Park）
位於凱蒂米爾斯購物中心（Katy Mills Mall）內的大型室內滑梯公園，將於今夏正式開放。（Slick City Action Park）

休士頓紀事報報導，位於凱蒂米爾斯購物中心（Katy Mills Mall）內的大型室內滑梯公園將於今夏正式開放。建立該室內滑梯公園的Slick City Action Park公司行銷代表波蒂（Bre Boote）稱，該公園不僅是公司今夏於德州開設的第一個室內滑梯公園，占地近6萬平方呎，也是他們迄今為止興建最大的設施。

這個替所有年齡層設計「快如摩擦」室內滑梯公園的設施，有著各式室內滑梯，滑梯的最尾端是軟墊地板或著陸坑，而非傳統的水。

凱蒂米爾斯購物中心，也將成為該公司第一個替11歲及以下遊客們提供娛樂景點的地方，包括一個四層遊樂區、多個滑梯、鞦韆、高空滑索、障礙訓練場和迷你卡丁車等。

這個位於購物中心第七號和第九號入口之間，新的凱蒂米爾斯購物中心室內滑梯公園，還設有11個水滑梯，四個空中球場，可進行籃球、躲避球、排球和足球比賽，與超過5000平方呎派對活動空間。

在眾多滑梯選擇中，還有競賽滑梯，允許遊客進行比賽，還有一個有著曲折和彎曲隧道的滑梯。

部分地區，如休士頓地區的位址還允許成年遊客在深夜穿著夜光襯衫，在黑光和激光下玩滑梯。

Slick City將於今夏開始替新設施招聘工作人員，一旦開放，12歲及以上遊客票價為24.99元，兒童票價為12.99 元。

休士頓 足球 德州

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