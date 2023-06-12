官派總監不被信任 休士頓獨立學區首次會議亂成一團

家長怒罵休士頓獨立學區新任總監麥爾斯（坐者左一）。（取自ABC）

德州教育 廳（TEA）6月1日指派新任總監與理事接管休士頓 獨立學區 （Houston ISD）。他們8日首度面對民眾時，迎接他們的是質疑、指責與噓聲。一份由NEW Houston基金會所做的調查顯示，大休士頓地區的所有學區，合格選民都不信任官派學區人員，寧可由他們自己選出學區負責人。

教育廳指派原達拉斯獨立學區（Dallas ISD）總監麥爾斯（Mike Miles）接手休士頓獨立學區，不過他在8日首度面對民眾時，卻不斷遭到質疑，整場會議雖然勉強完成，但最後麥爾斯還是在噓聲中尷尬離場。由於新任理事會更改原本議程，因此民眾只知道15日與22日還要開會，但不知道接下來的議程。

麥爾斯引發反彈的主因是，將對29間學校展開所謂的改革，除了教師與校長必須依績效支薪，原來的員工也必須重新申請，獲准後才能繼續工作。除了8日的會議內外都有民眾抗議，由NEW Houston（New Economy for Working Houston）所做的調查更顯示，多數家長都反對官派學區人員，認為當地人才瞭解真實情況。

NEW Houston調查了大休士頓地區的1022名登記選民的意見，他們分別來自休士頓獨立學區，與郊區的漢布爾（Humble）、巴沙迪那（Pasadena）、克萊因（Klein）、塞菲爾（Cy-Fair）等學區。其中67%表示，他們更信任本地人，不相信州府指派的人選。另有65%相信，州府撥發更多資金，協助留住優良教師、減少班級人數，才是改善之道，而不是貿貿然丟幾個人空降。

NEW Houston總裁、Texas Gulf Coast Area Labor Federation執行長Hany Khalil強調，惡意接管休士頓地區的學校，開除原本的總監與民選理事，不只是不符民意，而且還是把學校當成政治角力的工具。