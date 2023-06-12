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房產可信貸「變現」 成屋主隱藏信用卡靈活提取資金

記者趙健／洛杉磯市報導
房屋淨值信貸額度HELOC是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者在有需要時隨時「取現」。（取自Pixabay.com）
房屋淨值信貸額度HELOC是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者在有需要時隨時「取現」。（取自Pixabay.com）

在將房產「變現」的各種方式中，「房屋淨值信貸額度」(Home Equity Line of Credit，簡稱HELOC) 是最靈活的一種。屋主不僅可以根據自己的需求隨時提款，借款被償還後還可以繼續循環使用。

房屋淨值信貸額度是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者利用房屋價值作為擔保以獲得信貸額度，貸款機構會根據屋主在房產所有權中的占比，決定其可獲得的信貸額度。一旦房屋淨值信貸額度獲批，借款人可以根據需要，靈活從信貸額度中提取資金，之後再進行償還。借款人還款後，信貸額度還可以循環使用，這與信用卡的借款方式非常相似。 房屋淨值信貸額度的資金用途頗為廣泛，支付房屋維修、裝修、教育、債務整合等費用均可覆蓋。

南加州資深房貸經紀人Kenny Tan表示，房屋淨值信貸額度最大的優勢就是靈活性高。屋主可以按需提取資金，而利息支付部分僅限於已使用的額度；如果已批准的額度未被提取，則無需支付任何利息。這就好比一張信用卡，在獲批的信用額度下，借款人可以隨時「提現」。此外，由於房屋淨值信貸額度是與房屋相關的貸款，還有機會享受減稅優惠，詳情以稅務專業人士的意見為準。

不過，Kenny也指出， 對於自住房屋，目前房屋淨值信貸額度的信用額度上限為40萬，而現金重新貸款(Cash Out Refinance)的信貸額度還是要更高一些，屋主最高可獲得房屋市價80%左右的貸款額度。不過，與房屋淨值信貸額度相比，現金重新貸款申請下來後只能一次性提取，對於那些暫時並不需要大量額度的借款人來說，並不划算。例如，一些父母擔心未來子女上大學後，一旦政府的相關補助取消，家庭可能面臨資金周轉不靈的問題。這種情況下，房屋淨值信貸額度就會比較合適，萬一未來需要用大額資金時可以隨時「取現」。

房屋淨值信貸額度與房屋淨值貸款（Home Equity Loan）的區別，在於房屋淨值信貸額度是一種可循環使用的信用額度，通常分為「提款期」和「償還期」兩個階段，借款人可以在「提款期」內自由提取資金，在「償還期」內開始還款。而房屋淨值貸款是一次性貸款，屋主提取後每月按固定的還款計劃支付本金和利息。

Kenny補充說，具體選擇哪種類型的房屋「變現」貸款，要依據個人需求決定。如果是急需用錢，有如房屋加建、改造等可預見的大型支出，可以選擇現金重新融資或房屋淨值貸款。不過，如果之前的房貸利率非常低，現金重新貸款肯定是不合適的，房屋淨值信貸額度是比較好的選擇。屋主在做決策時應考慮綜合現有房貸和房屋淨值信貸額度的有效利率，而不只是單純參考房屋淨值信貸額度的利率。

此外，房屋淨值信貸額度是不能作為第三順位償還的貸款產品來進行申請。比如，房屋如果包含用於購買太陽能系統的貸款，這類貸款通常為第二順位，則無法申請房屋淨值信貸額度，屋主須先償清太陽能設備貸款。

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