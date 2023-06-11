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擋偷渡 州政府擬在格蘭德河設漂浮障礙球

編譯林思牧／綜合報導
德州訂購這款帶刺的漂浮水面障礙球，防止偷渡客。(Cochrane網頁圖片)
德州訂購這款帶刺的漂浮水面障礙球，防止偷渡客。(Cochrane網頁圖片)

匿名透露的消息指出，艾伯特州長已核准在美墨交界的格蘭德河（Rio Grande）上裝設漂浮水面障礙球（floating marine barrier），第一段1000呎長的障礙球鍊可能本月份就會在伊戈帕斯（Eagle Pass）地區裝設完成。

移民研究中心（Center for Immigration Studies）指出，該機構得到三名知悉內情的人士確認，州政府已經出資購買了一些這種海軍在戰爭中使用的裝置，近期內就會在伊戈帕斯地區的格蘭德河面上裝設。伊戈帕斯位於聖安東尼奧西邊100多哩的地方，與墨西哥的黑石市（Piedras Negras）隔著格蘭德河對望，這是偷渡客喜歡跨越邊界進入美國的熱點之一。

這種體積相當大的障礙球是用鐵鍊串聯起來，鋪設在海面上或河面上，球面上通常還有長刺，如果有人想爬過這種障礙球，球會因為那人的體重而向後滾，所以很難攀爬成功。德州政府是向柯克倫公司（Cochrane）採購障礙球，這款裝置的最大客戶是各國的海軍。

採用這種漂浮水面障礙球阻擋偷渡客肯定會遭民權人士批評，尤其是偷渡客企圖在偷渡過程中因而受傷時。有些人指出，對泳技高超的人這不會起作用，因為他們可以潛水從浮球底下游過去，但製造商指出，這種裝置是用來阻擋千萬人，而不是阻擋少數一兩個有辦法的人。

艾伯特動用大批軍警到格蘭德河阻擋偷渡潮，目前最有效的方式是在河邊裝設很長的帶刺鐵絲網（razor wire）阻止偷渡客上岸，鐵絲網後面的軍警配有辣椒彈丸空氣槍（pepper-ball air guns），5月份有數千名偷渡客企圖集體從墨西哥的馬塔莫洛斯（Matamoros）強行登陸到德州布朗士維爾（Brownsville）這邊，帶刺鐵絲網加上辣椒彈丸成功的阻止住那批偷渡客，漂浮水面障礙球現在給艾伯特提供另一種防堵利器。

偷渡客 墨西哥 德州

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