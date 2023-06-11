山羊景觀設計師 休城擬擴大雇用

休士頓公共工程單位雇用山羊在排水、滯洪池區域充當除草師。（休士頓公共工程單位）

休士頓 市正計畫擴大對山羊的使用，市議會交通、技術和基礎設施委員會上做出決議，將山羊帶往滯洪池（detention pond）和排水地役權區域充當「景觀設計師」。

休士頓紀事報報導，休士頓公共工程單位最初在2021年秋季啟動測試計畫，發現與雇用割草人員相比，利用放牧山羊吃草的成本更低，也更環保。

過去兩年，休士頓植物園 也使用類似計畫，維護公園內雜草叢生的植被。今年擴大山羊除草區域。

該市公共工程運輸和排水營運部門監督工程師烏莫爾汗（Muhammad Umer Khan）告訴市府官員，租用山羊每畝土地成本約2500元，而雇用一群綠化設備工作人員，則需8000元。休士頓市山羊和植物園山羊，都來自德州 布朗伍德（Brownwood）一家名為Rent-a-Ruminant的公司。

2021年10月的試點計畫中，相關單位雇用150隻山羊，在北休士頓Northline Drive沿線一個兩畝滯洪池地區放牧。連續十天，山羊每天吃草12小時。根據Click2Houston說法，這些山羊有水和休憩睡眠住所，工作時受到電子圍欄保護與全時監控。

第二次試營運，則於今年早些時候在休士頓西南部進行。公共工程部希望放牧計畫能永久固定化，認為牠們並沒有造成任何不利影響。