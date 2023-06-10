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成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

編譯陳盈霖／綜合外電報導
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

似乎在一夜間，成千上萬條死魚被沖上德州墨西哥沿岸海灘。在9日早上，傑克森湖（Lake Jackson）居民麥金（Karri McKim）沿德州佛里波特（Freeport）附近的布萊恩海灘（Bryan Beach）岸邊散步時，看見這幅嚴峻畫面。調查人員指出，魚群死因與低溶解氧事件有關。

休士頓紀事報報導，從麥金拍攝的影片顯示，成群死魚沿著海岸線綿延數哩長。她懷疑可能是在前一天，該地區發生強烈風暴造成，「過去幾天魚群聚集在離海灘相當近的淺水區，可能因鹽度變化造成這種情況。」

死去的魚群中，有一條黃貂魚（stingray），一條黑鰭鯊（blacktip shark），一些紅魚和斑點鱒魚等。麥金說，這些魚整星期都與其他魚群沿著該地區海灘游動。

德州公園和野生動物廳（Parks and Wildlife Department）第三區捕殺和洩漏小組（Kills and Spills Team）調查魚群死亡事件。該小組由生物學家組成，負責調查因污染或自然事件造成魚群或野生動物死亡。調查顯示，魚群死因是由低溶解氧事件引起，這是夏季氣溫上升時常見情況，受影響最大的物種是墨西哥灣鯡魚（Gulf menhaden）。

調查人員傑森（Chris Jensen）寫到，若水中無足夠的氧，魚群無法呼吸。

溶解氧濃度的每日變化，與光合作用和有氧呼吸有關。傑森說，白天溶解氧的增加，是由陽光驅動的光合作用所致，「光合作用在夜間停止，陰天時減緩，但水中植物和動物持續呼吸並消耗游離氧，從而降低溶解氧濃度。」

若民眾看見魚群或野生動物死亡，懷疑發生污染事件，相關單位呼籲民眾撥打512-389-4848或聯繫所在地區的Kills and Spills團隊生物學家。

Quintana Beach County Park工作人員同時發出警告，請民眾避免在該地區游泳，因細菌含量很高，且許多魚有著鋒利的魚鰭。

大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金社群帳號）
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金社群帳號）

德州 墨西哥 波特

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