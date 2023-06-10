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共和黨金主告歐洛克毀謗 上訴法院宣布不受理

編譯林思牧／綜合報導
2022年州長競選期間，民主黨候選人歐洛克（Beto O'Rourke，前）嚴詞批評艾伯特之際，也痛批共和黨大金主華倫。（取自美聯社）
2022年州長競選期間，民主黨候選人歐洛克（Beto O'Rourke，前）嚴詞批評艾伯特之際，也痛批共和黨大金主華倫。（取自美聯社）

2022年州長競選期間，民主黨候選人歐洛克（Beto O'Rourke）嚴詞批評艾伯特之際，也痛批共和黨大金主華倫（Kelcy Warren），華倫提出「毀謗訴訟」（defamation lawsuit）在第一輪獲勝，歐洛克上訴以後，德州第三上訴法庭9日宣判這宗訴訟從一開始低層法院就不應該受理。

華倫是個億萬富豪，他的財富主要來自輸送石油、天然氣等能源。2021年2月德州出現世紀大風雪，供電系統崩潰讓許多州民生活困苦，至少有數百人被凍死，但天然氣的費用在這段期間因為供需失衡而暴漲，華倫的公司因此獲得極多的暴利。

歐洛克在競選期間主要批評對手艾伯特的，就是這件天災所引發的問題，用此強調艾伯特的無能。天災過後華倫捐了100萬元給艾伯特作競選基金，歐洛克去年競選期間指出，華倫的政治獻金基本上就是賄賂（bribe），好讓自己和公司不用為事件負責，這種官商勾結的作風是腐敗（corruption）的現象。

華倫在2022年在聖薩巴縣（San Saba County）法院對歐洛克提出毀謗訴訟，歐洛克隨即向法院提出動議（motion），要求法官不予受理（dismiss）該案，因為競選中所做的批評是受美國憲法第一修正案（言論自由）的保障。華倫的律師則指出，華倫是一位私人公民（private citizen）而不是公職人員，因此在毀謗言論上應該受到較強的保護。

聖薩巴縣的法官判決審判可以進行，歐洛克遂向上訴法院申訴。位於奧斯汀的第三上訴法院有六位法官，他們全都是民主黨員，歐洛克為了避嫌請求把該案改到其他法院去，但第三上訴法院沒有核准。

由三位法官組成的判決委員會（three-judge panel）8日宣布判決，指出歐洛克所用的批評詞語是競選中經常用到的詞語，沒有構成毀謗，該案不予受理。華倫可以向德州最高法院提出上訴，但他的律師沒有立即宣布是否上訴。去年11月的選舉中，歐洛克以11%的差距慘敗給艾伯特，從那以後他採取低調作風，很少對德州的政治發表言論。

華倫 德州 民主黨

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