露莓農場偷小牛羊 3嫌被逮

休士頓 西郊凱蒂市（Katy）的小學生，幾乎都曾在學校郊遊（field trip）時到過「露莓農場」（Dewberry Farm），上星期這裡卻有兩隻出生未久的牛羊在夜裡被人偷走，警方尚未公布竊嫌的身分，不知這些人到底意欲何在。

露莓農場就在凱蒂市西北邊大約6哩的地方，是沃勒縣（Waller County）的一部份。農場主人溫蒂蘭克（Wendy Lank）指出，5月30日一早工作人員發現小山羊（baby goat）傑克森（Jackson）不見了，當時大家以為是野獸進到農場把牠吃掉了。6月1日清晨工作人員發現小公牛「腰排先生」（Sir Loin）也不見了，這下大家確定這是兩宗竊案，而這頭小牛價值5000元。

蘭克打電話向沃克縣警局報案的時候，接電話的人說有人剛把一隻小山羊送到動物庇護所（animal shelter），蘭克很高興的去把傑克森接回農場，小羊吸著奶瓶不放，顯然已經餓了很久。警局逮到三名竊嫌，他們承認小牛也是他們偷走的，但他們已把小牛丟包，而且不記得確切的丟包地點，警方認為應該就在農場幾哩的範圍內，最可能的地點是布魯克夏爾（Brookshire）或凱蒂市。

這些歹徒既然花了一番功夫去偷牛羊，偷到以後卻又隨意丟棄，令人對這些人的動機不解，警方表示還在繼續追查本案。露莓農場在官方網站上發布懸賞，找到腰排先生並通知農場的人可以得到賞金，農場的電話是(281)934-3276。

露莓農場的地址是7705 FM 362, Brookshire, TX 77423，農場主要的開放時段是春季和秋冬季，譬如復活節 尋蛋（Easter Egg Hunt）、秋收玉米叢迷宮（Corn Maze）、南瓜曬場（Pumpkin Patch）和耶誕節 燈光秀（Christmas Light Show）都是很適合全家同遊的活動，有興趣的讀者可上dewberryfarm.com瀏覽資訊。