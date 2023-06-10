抗癌治療費用高 省錢有4招

罹癌家庭在面對親友的疾病之外，經濟也成為一大負擔。（unsplash截圖 ）

根據美國癌症 協會（American Cancer Society，簡稱ACS）年度統計數據顯示，美國在過去28年中，死於癌症的風險有逐年下降的比例，死亡率並從1991年的巔峰期到2019年下降了32%。但患病的指數仍讓癌症成為美國第二大死因之一，ACS因此為有需要的民眾整理出幾項治病時省錢的小撇步，緩解家屬繁重的相關開銷。

癌症死亡率僅次於心臟病，ACS更預計在2023年，美國將有190萬新的癌症病例，和60萬9360人死於癌症。即每天約有1670人死亡。而癌症診斷和治療的費用，包括住院、門診就診、藥物、測試、手術和程序、家庭保健服務以及醫生和其他專業人員的服務等，為相當高額的費用。更可能因為延長或改變癌症治療，或出現併發症、復發等情況，增加治療費用。ACS因此分享以下訊息，讓有需要的民眾可以詢問。

1.短期住房問題

考量到許多民眾都會前往異鄉醫院求診，住宿成了許多癌症家屬苦惱的痛點之一。ACS表示，許多治療中心都有短期住房中心，或與附近的汽車旅館 和酒店一起設立的折扣計畫。民眾可向門診社工、或腫瘤科護士詢問相關廉價住房問題。美國癌症協會希望旅館（American Cancer Society Hope Lodge®）計畫，同時也為遠離家鄉的民眾提供免費住宿，該協會下有近200個非營利組織團體，可以為民眾找尋合適住宿。

而全世界熟知的麥當勞 也為患癌兒童成立「麥當勞叔叔之家」，提供患者及其直系親屬低成本或免費住房。麥當勞也表示，成立該基金會的初衷，是希望任何患有重病孩子的家庭可以享受一個開心假期，而不是為金錢苦惱。

2.住房需求

許多因癌症治療讓家庭經濟出現重創，或因失去來源無法支付貸款、租金等的家庭，ACS建議患者家庭與房東、癌症治療團隊社工等，洽談諮詢住房問題，或延緩還款日期。而許多州更有政府支持與衛福部配合的住房計畫。

3. 就診交通費

ACS表示，持有Medicaid卡（白卡）的民眾，可以透州府的社會服務部安排交通，許多地方交通機構也同樣為殘疾人士提供一定優惠補助。

而美國癌症協會復原計畫（American Cancer Society Road To Recovery® ）也在特定區域提供服務，患者可以通過與相關部門聯繫後，請負責志工送患者和家屬送到醫院和診所接受治療，白血病和淋巴瘤協會（Leukemia & Lymphoma Society）為患有血癌（包括白血病、淋巴瘤和骨髓瘤）的患者提供援助計畫，患者所需支付的汽油費和停車費，都將由該協會負責支付。

不適用以上救援方案的民眾，也可上NeedyMeds，該網列出許多提供醫療運輸服務或旅行費用的計畫，包括社區和教會團體等私人團體等。

4.食物援助計畫

目前各州政府皆有相關計畫幫助低收入人群解決食物或食物成本問題，或參考SNAP（Supplemental Nutrition Assistance Program）營養救援計畫，該計畫也發放食品券，讓民眾可用電子福利轉賬卡在雜貨店購買食物。而非營利組織Meals on Wheels也為殘障人士、居家人士或老年人推出送餐服務，費用則因人而因。