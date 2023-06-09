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自行車道連環搶案 逮2嫌

編譯林思牧／綜合報導

休士頓第三區(third ward)的哥倫比亞自行車道(Columbia Bike Trail)相當受市民喜愛，但從5月初到5月底至少有五名騎自行車作運動的市民遭歹徒結夥攔路打劫，其中有兩人必須送醫治療，其中一人是腿部中彈。消息傳出後引起自行車騎士憂懼，以致有些人決定暫時不再使用這條車道。

市警局長芬納(Troy Finner)於6月6日(周二)宣布逮捕了兩名17歲少年，並表示此案的調查還在繼續進行，將會逮捕更多的涉案人。芬納局長強調，警方絕不容忍歹徒結夥藉著人多勢眾，毫不畏懼的打劫市民。因為這五宗搶案的犯案方式很類似，警方認為可能都是同一夥人犯下的。

另外，5日(周一)凌晨休士頓北區一間酒吧的停車場，一名男子魯莽倒車壓到兩位女子，在場的群眾憤怒之下把肇禍司機拖下車暴打，司機被打成重傷性命垂危。

KPRC電視台報導1時30分左右，這位司機開著一輛皮卡到航空公司街(Airline Drive)和約翰奧伯路(John Alber Road)的交口處，他開進酒吧的停車場要接載一名男子。接著司機和要載的男子發生激烈爭吵，司機氣憤地跳上車，把油門踩到底急速倒車。

這時有兩名女子在皮卡後面，她們被皮卡輾過，皮卡繼續倒退又撞到幾輛停著的車，最後撞倒一根電線杆(utility pole)，頓時這一帶地區都斷了電陷入一片黑暗。雖是星期一的凌晨，酒吧還是生意興隆，在場的眾人看到皮卡司機如此莽撞，圍上去把他拖下車，一陣拳打腳踢把他打得不省人事。

警察到達時暴民轟然而散，但有一名男子竟然向一位警察揮拳，警察給他施用電擊槍(taser)然後逮捕。被壓到的兩位女子被送到醫院急救後，其中一人有生命危險，被打成重傷的司機經過急救後仍有生命危險。

警察 休士頓

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