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美南銀行獎助學金 5人獲獎

【休士頓訊】

2023年度美南銀行第18屆「美南清寒獎助學金」申請已於5月底截止。經美南銀行獎學金董事成員於6月初評審完成並裁定選出五位優秀應屆學子，每位可獲得1000元獎助學金。今年的得獎者名單如下:

 Nitya Kodali – Langham Creek High School

 

Andrew Chen – Clements High School 

Nicholas Ng – Clear Brooks High School 

Lauren Chen – Plano Senior High School 

Efeomo Ehimuh – Alief Taylor High School

今年「美南清寒獎助學金」遞件申請有來自德州休士頓、糖城、密蘇里市、達拉斯、奧斯汀等數個城市共數十所不同學區應屆高中學子報名。每位申請學生無論是學業成績或課外成績均非常優秀傑出。經評審委員會再三多次審核後，最終決選出五位獎學金得主，其中來自休士頓四位，達拉斯一位，將於6月22日(周四)中午1點在美南銀行總行二樓大廳內舉行頒獎儀式。

 有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com。美南銀行總行地址6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話: 713-771-9700

休士頓 德州 學區

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