哈里斯縣低收戶 可月領500元補助18個月

縣政委員埃利斯（左）宣布Uplift Harris方案過關，右為哈里斯縣縣長伊達戈。（取自KHOU）

哈里斯縣生活改善方案「Uplift Harris」6日獲得縣委會通過，唯一反對的是縣委Tom Ramsey。Uplift Harris方案將以2050萬元的經費，為家庭收入低於聯邦貧窮線200%的1500戶家庭，提供為期18個月、每月500元的扶助。低於聯邦貧窮線200%意味著，四口之家但年收低於4萬元，因此可能連最基本的租金 、水電、食物、交通、醫療都難以支付。

由亂數選出的家庭，都是居住在特定郵遞區號的高度貧窮社區，或是已經加入哈里斯縣的ACCESS計畫，即Accessing Coordinated Care and Empowering Self Sufficiency，意在改善低收家庭的生活困難。特別是在新冠疫情 發生後，生活消費持續攀高，薪資卻不見增加，導致哈里斯縣生活困難的家庭越來越多。

主導的縣政委員埃利斯（Rodney Ellis）強調，哈里斯縣是美國貧富差距最大的縣份之一，經濟弱勢者多半是有色人種、女性、勞工家庭與年輕人。他說，其他縣市的類似方案已經證明能增加就業 意願並改善貧窮，家庭成員的身心也更健全，得以花更多時間照顧小孩。萊斯大學Kinder Institute對休士頓地區的最新調查顯示，貧富差距越來越大，72%的受訪者支持政府幫助弱勢家庭。63%的受訪者則認為，幫助經濟弱勢家庭的力道還不夠。