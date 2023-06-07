亞太裔支持John Whitmire選休士頓市長

1. 即將宣布競選休士頓市長的John Whitmire(講臺前者)，在AAPI舉辦的造勢大會上發表政見。（主辦方提供）

亞太裔支持者於2日為即將宣布參選休士頓 市長的John Whitmire，舉行一場盛大造勢晚宴，各族裔企業社團300多人出席盛會。

這次大會由日裔Glen Gondo、韓裔Casey Kang、Gigi Lee、越南裔Steven Le, Sr. 及代表華裔的、德州地產李雄、誠信產權林富桂和傳媒負責人李蔚華等人擔任共同主席，營造了休士頓地區亞裔 群眾大團結的熱鬧氛圍。

這項整合亞裔移民大會串的造勢活動，由近30位來自不同族裔的工商企業領袖代表組成委員會，為即將於6月10日在Minut Maid Park正式宣布投入休士頓市長選舉的John Whitmire，提前暖身慶祝，同時也展現亞裔團體支持的決心。

當天John Whitmire在李蔚華一段引言介紹的熱烈掌聲中走上台，他表示將藉由過去擔任參議員期間為民服務的經驗及良好的人際關係，讓休士頓有更好的未來。當天支持者也紛紛上台表達心中感受，熱烈期盼John Whitmire能在年底休士頓市長選舉中，順利進入休士頓市政府。

這次活動由Gigi Lee與林富桂律師聯手籌辦，並主持當天的造勢大會。Gigi Lee對John Whitmire 長年七天不打烊的工作精神表示敬佩，而這種工作態度，若帶到休士頓市府，將會是人民的福氣。代表華人 團體的李雄提到，過去一年John Whitmire與華人社區有過多次接觸，了解華人關心的議題，因此表大家需要一位真正懂華人的市長，才能為我們的社區解決問題。

代表韓裔的Casey Kang，對John Whitmire解決問題的能力表示有信心，他認為如果能將這項優點帶進市府，將有助於休士頓未來的發展。代表日裔的Donna Fujimoto Cole，認為John Whitmire具備降低犯罪率，伸張正義的經驗，並與中小企業始終保持良好互動，這些都是一位最佳市長人選應具備的條件。越南裔的Danny Nguyen認為，John Whitmire是一位可以改變休士頓傳統形象，進入新境界的人選，並創造更多可能性。

席間John Whitmire由共同主席陪同到各桌與賓客互動，個性謙和的他，總是耐心的和大家握手寒暄，交換意見，拍照留念，這也為他當天在民眾心目中留下良好的印象。讓他在市長選戰開跑前，預先繳出一張漂亮的成績單。