郵差遭受狗襲擊 休士頓全美最多
NBC電視台報導，人類最好的朋友，並非總是善待遞送信件的郵務工作者。根據美國郵政總局（USPS），2022年有超過5300名員工在投遞郵件時遭到襲擊，其中，休士頓名列郵差受到狗攻擊最多的城市。
根據USPS，去年投遞郵件遭受狗襲擊排名第一的城市為德州休士頓，共57件，第二名為洛杉磯，共48件。加州2022年發生675起類似襲擊，是全美最多的州，比2021年增加19起。第二名為德州，有404起類似案件。
USPS 4日啟動全國狗攻擊宣導周（National Dog Attack Awarness Week），該活動持續至10日，今年活動主題為「好狗也有壞子日」（Even good dogs have bad days）。
該機構職業安全與健康資深主管Linda DeCarlo說，2022年有太多好鬥的狗在投遞郵件時影響員工工作。
在給狗主人提示中，USPS建議，主人可在郵遞人員正常時間抵達前保護好家中的狗，可最大限度減少潛在危險。USPS建議將狗留在屋內、柵欄後面、遠離門的地方，或將其待在另一個房間等。
USPS並採取另一項措施，允許投遞人員停止替特定的狗主人提供郵件投遞服務，若他們感到不安全，可能會停止替整個社區提供郵件服務，如此一來，這些居民需在當地郵局領取郵件。
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