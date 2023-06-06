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休城經濟佳 看好能源、生命科學、航太

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓經濟成長依舊看好，特別是能源、生命科學和航太相關產業。（FOX 26）
休士頓經濟成長依舊看好，特別是能源、生命科學和航太相關產業。（FOX 26）

休士頓公共媒體報導，根據調研機構佩里曼集團（Perryman Group）最新報告，大休士頓地區和整個德州經濟狀況，優於全國其他地區。

幾十年來，這家位於韋科市（Waco）的經濟分析公司一直研究德州經濟。該機構認為，儘管經濟衰退謠言不斷，但能源、生命科學和航太工業，仍在休士頓蓬勃發展。

該機構總裁兼執行長佩里曼（Ray Perryman）表示，「過去的八、九個月中，我一直在說，我們陷入衰退的可能性不到40%。如今我仍然這麼認為，而且隨著時間推進，人們開始愈來愈多的意識到，經濟中有很多潛在力量。」

他指出，能源產業正發生變化，但仍在增長。生命科學是目前許多國家發展的行業之一，休士頓市這方面問題研究中心。「還有航太產業，自美國國家航空暨太空總署（NASA）來到休士頓，該產業一直很重要。」

佩里曼研究表明，德州至2027年將新增130萬個工作崗位，大休士頓地區將新增30萬個工作機會。而勞工統計局在4月份報告中，也顯示休士頓地區就業增長率為3.5%，全國增長率為2.6%。

然佩里曼說，通膨無疑對部分行業造成影響，包括住房和商業房地產

「一些商業房地產貸款、商業銀行可能存在風險，但整體而言，我認為優勢仍大於風險。」

休士頓 德州 房地產

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