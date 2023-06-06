德州開先例 人民擁加密幣列權利法案

德州可能成為第一個將使用加密貨幣作為個人權利的州（NBC 6）

有鑒於愈來愈多民眾使用現金應用程式、Venmo、網路銀行等線上交易取代現金或支票，加上不少人對央行 數位貨幣 業務感到擔憂，德州 眾議會日前以136票通過，由眾議員卡普里萊內（Giovani Capriglione）提出的HJR 146眾議會聯合決議法案。

德州布朗伍德新聞（brownwoodnews.com）報導，該法贊成將比特幣等數位貨幣納入權利法案。若該案在參議會通過，獲得州長簽署，德州可能成為第一個將使用加密貨幣作為個人權利的州，在沒有政府禁令的情況下，將人民可擁有數位、加密貨幣的權利添加至「德州權利法案」（Texas Bill of Rights）。

HJR 146修正德州憲法（Texas Consitution），規定「在商品和服務交易時，人們有權擁有、持有和使用雙方商定交易媒介的權利，包括現金、硬幣、黃金、數位貨幣或私人發行的代幣等，這些權利不應受到侵犯。」

HJR 146進一步修正，使政府不能禁止德州人擁有現金或現金替代品，包括加密貨幣。提供「共同商定的交換媒介」，也賦予企業拒絕數字貨幣權利。

富比士（Forbes）在一篇文章中，解釋央行業務的負面影響，及加密貨幣因其去中心化的性質，能使擁有者受益之處。

央行可查閱民眾數據，包括社會安全號碼、身分證、消費習慣、地址、人口統計數據與工作地點等。有了集中式銀行業務，德州財產隱私可能會遭盜用，或被駭客入侵。

富比士指出，比特幣（Bitcoin）最初目標是「消除對受信任第三方的需求，兩個交易方直接進行買賣，不必遭受基於信任的模式出現的第三方弱點。」

這項HJR 146法案，是在愈來愈多銀行和貨幣交易轉移至數位平台，金融業者積極讓民眾使用他們的金融服務情況下所制定。

該法支持者之一，德州憲法執行小組（Texas Consititution Enforcement group）認為，是時候承認美國人使用數位貨幣和抵銷央行業務增長的權利。

該小組寫道，「保持德州強大和不受聯邦干預的一個重要部分，是保護德州人財務健康和隱私。不穩定的美元會摧毀德州人一生創造的財富。德州不能允許全球金融菁英，強迫德州人使用他們的服務，並替其付費，將他們所有的金融雞蛋放進同一個藍子，任由貶值和沒收。」

德州憲法執行小組並指出，該法目的，是可在聯邦司法機構中，援引美國憲法第九修正案（9th Amendment），替所有美國人開啟先例。