州檢察長彈劾案 8月28日前開審

帕克斯頓（左）遭彈劾，他的州參議員太太也能投一票。（德州檢察長辦公室）

州眾議會於29日(周一)傍晚將20宗罪名的帕克斯頓彈劾 起訴狀送到州參議會，州參議會隨即宣布彈劾審判必須在8月28日之前開始，他的貪汙瀆職罪名中有些與他任內與州議會職員發生婚外情的情婦至為相關，而帕克斯頓的妻子是參議會的一員，帕克斯頓太太會不會藉機倒打他一耙？

眾議會代表到達參議會呈交訴狀時，用的是帕克斯頓的全名Warren Kenneth Paxton Jr.，這代表他父親的首名(first name)、中名(middle name)和姓氏(last name)都跟他一樣，通常做父親的把自己名字的三部分全都傳給某個兒子，代表父親對他有極深的期望，如今帕克斯頓可能創下歷史性的負面先例。

不過至少有一位要人支持帕克斯頓，川普 日前在他的社群網頁上稱帕克斯頓是個「偉大的男人」(great man)，不過即使有川普撐腰，以共和黨員佔絕大多數的眾議會仍然一面倒的彈劾他。帕克斯頓與川普類似的地方，是他也喜歡搞婚外情，他為情婦所做的「好事」，成為彈劾案的重要部分。

保羅(Nate Paul)是奧斯汀的一位地產開發商，他的父母是第一代的印度移民，他在2007年創設「世界級公司」(World Class)，2008年金融海嘯之後他眼明手快的收購許多賤價房地產，投資機構提供資金讓他拓展業務，不到十年他就列名「富比世 未滿30歲的30名富人排行榜」(Forbes 30 under 30)，2017年富比世估計他的淨資產有8億美元。

所謂官商勾結的利益可從帕克斯頓與保羅的關係略見一斑，保羅提供帕克斯頓免費的住房升級工程(home improvement)，並給帕克斯頓的外遇對象在地產公司裡安插一個職位，2018年帕克斯頓向下屬坦承婚外情，但表示那段外遇已經結束。

作為德州執法單位最高的領導，帕克斯頓提供情報給保羅，他人對保羅提出的訴訟，帕克斯頓動用手下的公家律師，總能大事化小、小事化無，這就是有權者與有錢人狼狽為奸的方式。

對帕克斯頓的妻子安吉菈(Angela Paxton)而言，他的外遇必然給她帶來許多痛苦與難堪，如今安吉菈身為參議會的一員，審判時她有一票，她會如何投這一票呢？副州長派翠克(Dan Patrick)是彈劾審判的主審法官，他接受媒體採訪時表示，他會確保審判是公正的(fair)，眾議會和帕克斯頓都將可提出證據，最後由31位參議員投票決定帕克斯頓是否有罪。