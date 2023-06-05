德州與台灣合作 培育半導體人才

台灣教育部與多所大學前來德州，參與半導體人才培育論壇。（駐休士頓經文處提供）

為落實推動台美教育倡議策略計畫，以及強化台灣與德州 雙方大學於半導體及其它重要領域之人才培育及研究合作，駐休士頓台北經濟文化辦事處與德州高等教育協調委員會於6月2日合辦「半導體人才培育及產學合作論壇」。

首次舉辦的台灣與德州半導體人才培育論壇，正值台灣教育部 政務次長劉孟奇率領六所台灣重要大學校長及副校長訪問德州奧斯汀期間，

論壇邀請台灣及德州政府部門、大學院校及科技界領袖約百人出席，共商落實合作之政策方向與具體作法。此次德州高教機構非常重視與台灣的合作，包括德州農工大學系統、德州大學系統、德州理工大學系統，以及18所大學皆派高階主管與會。在美國聯邦政府與德州州政府積極發展半導體產業與培訓人才之關鍵時刻，德州期盼與台灣六所設有半導體學院之大學所組成之學術聯盟，開展全新系統對聯盟之架構性合作。

駐休士頓辦事處處長羅復文歡迎台德州雙方大學透過論壇之對話，促成半導體共同研究與產業發展，強調台灣與德州的「雙T合作，Taiwan & Texas」為全球半導體合作的最佳保證。德州高等教育協調委員會執行長哈里森凱勒(Dr. HarrisonKeller)提出，州議會甫通過50億美元高教專項經費，其中約15%將用支持半導體研究，期待與台灣半導體大學合作可讓研究成果更具意義。

德州農工大學系統總校長約翰夏普 (John Sharp)與德州大學系統副總校長阿奇福爾摩斯(Dr. Archie Holmes)、及各校代表亦均表示，基於國家安全及當前地緣政治情勢，台灣為美國最可信賴與最應合作夥伴。德州議會友台連線主席Jacey Jetton及國際關係委員會主席Angie Chen Button亦表示，德州立法機關對於與台灣開展合作的支持。

劉孟奇已 於6月1日在經文處羅復文處長、韋天翔副組長、教育組楊淑雅組長、經濟組倪伯嘉組長陪同下，率領財團法人高等教育國際合作基金會顧問蘇慧貞教授、國立清華大學高為元校長、國立台灣大學丁詩同副校長、國立陽明交通大學蔚順華副校長、國立中山大學郭志文副校長、國立台北科技大學楊士萱副校長、國立成功大學智慧半導體及永續製學院蘇炎坤院長及江孟學副院長等人拜會州務卿珍尼爾森(Jane Nelson)、高等教育協調委員會執行長凱勒及教育廳長邁克莫拉斯(Mike Morath)等德州州政府官員，獲得熱情接待；亦就中小學STEM及華語教師之國際交流進行討論，雙方對於未來增進台灣與德州教師間教學交流與文化合作已達成共識。

前揭半導體人才培育論壇並透過圓桌會議討論行動方案，雙方同意以半導體、量子科技、農業、生物醫學工程、太空科技、華語教學等作為初步優先合作領域，後續則將儘速召開工作小組線上會議，雙邊商討短中期合作目標。德州農工大學系統夏普總校長及德州大學系統福爾摩斯副總校長均有率團訪台意願，同時規劃於訪台期間簽署合作備忘錄，深化雙方夥伴關係。