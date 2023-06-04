德州共和黨發動「奪回彩虹」 網炸鍋

6月是驕傲的月分，民眾可隨處看見彩虹旗。然德州共和黨 卻開始將目標瞄準這個LGBTQ自豪、最感受認可的國際象徵，他們誓言要從這些團體中「奪回彩虹」。

自45年以前，1978年舊金山同性戀自由日遊行 慶祝活動中首次亮相以來，彩虹旗一直是代表著同性、雙性、跨性別和變性者的象徵。

休士頓紀事報報導，德州共和黨（Republican Party of Texas，RPT）官方推特帳號@TexasGOP日前推文中，鼓勵民眾購買印有「回收彩虹」（reclaim the rainbow）字樣T恤，他們引用聖經創世紀9:13-15，以及共和黨紀念驕傲月分的象徵。

衣服上引用的聖經經文寫道：「我已將我的彩虹置於雲中，這將是我與大地立約的標誌。每當我將雲彩帶到大地之上，彩虹出現在雲彩中，我將記住我與你和所有生物之間的盟約。」這些T恤一開始售價一件30元，現在以23元限時出售。

@TexasGOP推文還說「在6月，我們慶祝上帝對人類驕傲的承諾」、「兒童受到攻擊@TexasGOP不會袖手旁觀」。

目前尚不清楚PRT是否是唯一一個銷售彩虹主題衣服的共和黨機構。PRT傳播主任維索雷克（James Wesolek）在電子郵件中寫到，所有收益將支持PRT替「保護兒童和家庭」所做的努力。「彩虹是聖經中的象徵，在6月具有特殊意義，這是我們慶祝生命的月份」。

然此條推文一出，幾乎立即在社交媒體上「炸鍋」，推文遭受許多嚴厲批評。有人推文「朋友們，彩虹是光通過水的衍射效應和科學原理的證明。它與你的神話完全無關。」

也有網友推文寫道「無法收回從未屬於你的東西」、「我很高興德州保守派終於承諾不會再兒童受到襲擊時袖手旁觀」，並附上一張2022年5月24日德州烏瓦迪小學校園內發生大規模槍案，警員在走廊等待的照片。