艾伯特簽署法案 德州禁未成年人接受變性治療

德州州長艾伯特簽署SB 14法案，跨性別未成年人、其父母、醫療團體反對該法。（取自FOX 4）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）2日簽署SB 14號法案，禁止跨性別 未成年人接受變性治療，通常使用最常見的青春期阻斷劑（puberty blockers）和激素治療（hormone therapies）。可預見的是，新法在9月1日生效前，可能面臨法律挑戰。

但此案引起反彈，跨性別未成年人、他們的父母和男女同志、雙性戀、跨性別者（LGBTQ）強烈反對該法。

休士頓紀事報報導，德州是全美最大跨性別社區之一，如今則是18個限制對跨性別未成年人進行變性相關護理州之一。

SB 14由共和黨籍德州參議員坎貝爾（Donna Campbell）撰寫，禁止跨性別兒童接受上述治療，已接受這些治療的青少年、兒童需以「醫學上適當」的方式阻斷。該法還禁止對兒童進行與過渡期相關手術 ，儘管這些手術很少在未成年人身上進行。

該法支持者聲稱，醫療保健提供者利用「社會傳染」誤導父母，將改變生活的治療強加給孩子，這些孩子後來可能會後悔自己決定。

然跨性別未成年人、他們父母和主要的醫療團體認為，這些醫療對保護本已脆弱的人群心理健康很重要，與順性別（性别認同與出生時指定性别相同的人）同齡人相比，他們面臨更高的抑鬱和自殺風險。

與此同時，醫師表示，逐漸或突然停止這些治療，可能會給跨性別未成年人帶來身體不適和心理困擾。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）、德州ACUL、Lambda Legal和跨性別法律中心5月18日承諾，會在法庭上與SB 14鬥爭。他們尚未提起訴訟。

Lambda Legal資深律師布查特（Sasha Buchert）上個月告訴德州論壇報，對該法的一個主要共同挑戰，取決於第14修正案（14th Amendment）的平等保護條款（Equal Protection Clause）。他補充，訴訟的直接目標，通常是獲得初步禁令以阻止這些法律生效，這種策略已獲得些成功。