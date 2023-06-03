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全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

編譯胡立宗／綜合報導
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）
毒堇全身皆毒，拔除時千萬小心。（取自大英百科全書）

雖然看起來與野胡蘿蔔花（Queen Anne's Lace）神似，但是毒堇（poison hemlock）可是非常危險的外來種植物。毒堇雖然主要出現在美國北部與西部，但德州某些地方已經出現，最近就差點害死一名達拉斯地區的女子。

原生於歐亞大陸的毒堇，不論是嗅聞、接觸都可能致死，更別提吃下去了，很可能在兩小時內就會因為呼吸道麻痺而死。古老傳說裡古希臘哲學家蘇格拉底就是死於毒堇的汁液。

達拉斯近郊蘭卡斯特（Lancaster）的Kenzie Kizer上個月底上傳了一則貼文，裡面附了毒堇的照片與她的遭遇。她說，當天她在除草，只是拔起毒堇，手就像被燙到一樣。幸好她決定先洗個澡，因此一個小時後毒性發作時， 她還能趕到急診室求助，但是當時她已經舌頭腫大、呼吸困難了。

因此，Kenzie Kizer貼文提醒德州北部的居民注意這種長得很像野胡蘿蔔花的毒草，一旦發現千萬別去碰，要拔除也要全身穿戴整齊，連根拔起後千萬別燒，因為這樣會讓毒氣四溢，最好將它跟其他園藝垃圾一起丟掉。德州農工大學（Texas A&M）的專家表示，毒堇的莖、葉是最毒的部位，牲口吃了兩三個小時就會暴斃，人吃了六至八片葉子就會在兩小時內死亡。

毒堇與野胡蘿蔔花看起來很像，唯一的差別是，花苞的圓弧型更為明顯，不同於野胡蘿蔔花的平盤狀。至於莖部，毒堇通常帶有紫色斑紋，野胡蘿蔔花則是綠色。另外，野胡蘿蔔花高1至3吋，但毒堇卻可以長到3至9吋。但是兩者的葉子差不多，因此靠葉子辨識的難度更高。

如果發現了毒堇的蹤跡，除了可與山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）聯絡，將照片寄到[email protected]，如果要自行拔除也要戴好橡膠手套、穿長袖、長褲與鞋子，不僅要避免皮膚接觸到毒堇，也千萬別燒。一旦在住家附近發現毒堇，最好是手動拔草，用除草機會讓汁液四濺。

德州 休士頓

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