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跨境墨西哥動手術 再傳黴菌感染致死

編譯林思牧／綜合報導

美國醫院藥局收費昂貴，致使許多沒有健保的美國人到墨西哥去動手術、購買處方藥，美國聯邦疾病防治中心CDC於1日宣布，又有一人在到布朗士維爾（Brownsville）對岸的馬塔莫洛斯（Matamoros）動手術後，因為黴菌感染引發的腦膜炎死亡，讓因為這個原因死亡的美國增加到三人，連世衛組織WHO也開始觀察情況發展。

得到這種黴菌感染腦膜炎（fungal meningitis）的美國人，是在馬塔莫洛斯的兩間醫院之一動過手術後出現的問題，CDC派員去這兩家醫院查驗過病歷以後，發現最近來過這兩間醫院的美國人超過200名，目前正在通知這些人應該提高警覺。

馬塔莫洛斯隔著格蘭德河（Rio Grande）與德州布朗士維爾對望，布朗士維爾的人口不到20萬，但馬塔莫洛斯卻有55萬之多。近年來許多美國人經過布朗士維爾到馬塔莫洛斯動手術、買藥，墨西哥的歹徒屢有綁架美國人勒索的事件，有些被綁架的人甚至被撕票，國安單位已多次警告美國人不要為了省錢冒險跑去墨西哥。

CDC指出，這種感染應該是在手術前做硬膜外麻醉（epidural anesthesia）時讓黴菌或黴菌孢子進入人體，發作時最明顯的症狀是發高燒和頸部僵硬（stiff neck），有時候潛伏期會長達數周，剛發作的時候有時症狀相當輕微，讓人不以為意，但很可能瞬間出現危及生命的情況，因此一有輕微症狀就應該就醫。

手術 布朗士 墨西哥

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