發食物給遊民 慈善組織3個月被開29張罰單

休士頓對「給食物，不給炸彈」組織開罰單。(取自Food, Not Bombs)

許多年來一個慈善機構每周四天在休士頓圖書館 前給遊民 發放晚餐，3月1日起市政府開始開罰單，到5月31日為止該機構已經收到29張罰單，罰款金額相當可觀，這個問題在市民之間引發強烈的兩極爭議。

「給食物，不給炸彈」（Food, Not Bombs）組織是在市政廳對面的圖書館前發晚餐，在媒體所拍的錄像中，每位前來的遊民拿到一盤餐食，包括披薩、馬鈴薯沙拉等，還加上一瓶水。因為有免費的食物，吸引許多遊民聚集，對該組織而言，這是濟助貧困的善行，許多義工貢獻時間來服務最窮困的人。

30年前美國的遊民很少，隨著房價、房租上漲，流浪人開始增多，剛開始這些人藏匿在幽暗的角落中，如果出現在公共場所會被警察 驅趕，但隨著遊民數量暴增，許多美國城市整條人行道都被遊民的帳篷和家當佔據，行人反而要走進車子的線道才能通過，這些遊民不可能憑空蒸發，久而久之滿街遊民的景象成為社會不得不接受的現實狀況，有時遊民甚至入侵住家的庭院車庫，給市民增添麻煩。

2012年在帕克（Anise Parker）擔任市長時，市府制定新法規，某個機構要在某個地點做食物發放的服務，必須取得業主的書面同意，否則會被開單罰款，但許多年來都沒有實際執行。今年初市政府通知該組織，3月1日起要開罰單，因為圖書館的人員和上圖書館的大眾屢次被遊民騷擾威脅，很多市民乾脆不再帶家人來造訪圖書館。

該組織的領導朵瑞（Shere Dore）指出，滿街遊民的問題他們比任何人都了解得更深，但這些人的飢寒仍然需要解決，現在罰金累積得這麼多，買食物的錢就少了，這是不必要的。該組織給第一張罰單繳了罰金以後抗告，庭審將在7月進行。很多市民認為，社會的亂象必須杜絕，給遊民提供免費食物是鼓勵遊民繼續不正常的生活方式。