非商用車9月1日起不必定期安檢 民眾批匪夷所思

德州議會廢止車輛年度安檢，圖為Midtown Auto Service的安檢處。（取自ABC）

全美包括德州 在內的13個州要求車輛必須進行年度安檢，確定煞車、胎壓、燈號等都正常，以強化道路安全。不過德州議會日前通過的提案卻決定取消非商用車的年度安檢，州長簽署後9月1日起生效。

但是，都會區所在的17個縣份仍需進行廢氣排放檢查，包括哈里斯縣、布拉左里亞縣（Brazoria County）、福遍縣（Fort Bend County）、蓋文斯頓縣（Galveston County）與蒙哥馬利縣（Montgomery County）。

許多民眾接受ABC 13訪問時都不可置信，有些甚至批評新法匪夷所思。Midtown Auto Service的店東Mike Yu說，不做定期安檢，一定會讓道路更加危險，很多人可能會幫車子貼深色隔熱紙，或是上了路才發現輪胎沒氣，或是排氣管噪音過大。Brandy Laakso則說，議會通過這樣的法律不可置信，只檢查排放量，那車燈壞了呢？

但是提案人眾議員 哈里斯（Cody Harris）則給了ABC 13一份聲明，強調定期安檢對有擔當又獨立的德州人只是浪費時間， 他相信德州人都會在上路前檢查車輛的。2015年的一份報告指，車輛安檢與道路安全並無關連，但2018年由德州大學Center for Transportation Research進行的分析則反駁，德州車輛的定期安檢才能保障民眾安全。