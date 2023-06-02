換工作忘轉退休金帳戶 荷包多失血

換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作時，401(k)退休金 帳戶應該換到新東家，否則帳戶金額不會增加，而且舊東家還會收取更高的維持費。401(k)轉換平台Capitalize發現，20%以上的401(k)帳戶都呈停滯狀態，代表主人換工作或不工作了，卻沒有換東家或忘記提領。總金額大到有點讓人吃驚，1兆3500億元分散在2500萬個閒置帳戶中。

理財業者Nerdwallet的專家Alana Benson指出，許多閒置帳戶的主人都是換了工作，但卻忘記把帳戶轉到新公司，結果留在老東家的401(k)退休金帳戶金額不但不會增加，舊東家的維持費還可能高出新東家許多，因此新工作確定之後，千萬別忘記幫401(k)帳戶搬家。真的還沒轉的，趕緊連絡舊東家。

想要確定自己的帳戶是否處於停滯狀態，可以到下列網站查詢，輸入自己的社會安全碼後就可以知道，帳戶金額是否增加。包括聯邦勞工部 的閒置帳號資料庫（askebsa.dol.gov/abandonedplansearch/）。

如果退休金不知去向，可以查詢Pension Guaranty Corporation的資料庫（pbgc.gov/about/pg/contact/contact-unclaimed），或上FreeErisa.com查詢。另一個管道則是各州的無主財產資料庫，以德州而言就是到Claimittexas.gov查詢，或是上MissingMoney.com一次查詢多州無主財產。

找到舊的401(k)帳戶後，處理方法之一不管它，但帳戶金額也不會增加。第二個方法是轉換到新東家，或是免費轉到個人退休帳戶（Individual Retirement Account，IRA）。第三種則是提領，低於5000元，可能要繳管理費，低於1000元的，可以直接提領，或是寄到你最後登記的地址，但是可能會有稅金。

不過專家Alana Benson強調，帳戶閒置只是浪費錢，市場上很多管理費更便宜的共同基金，如果金額不高，不妨考慮將資金轉換到較安全的基金裡。