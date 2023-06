德州送偷渡客 迫芝加哥增列經費

去年8月至今,艾伯特州長已經用巴士送了將近2000名偷渡客 到芝加哥 ,芝加哥市議會31日(周三)增列5100萬元經費,給偷渡客提供協助好在美國生根。

芝加哥當地媒體的統計,除了艾伯特雇巴士送來的2000人,另外還有8000多人是自己從南部邊界設法到達芝加哥的,所以從去年8月至今芝加哥多了1萬多名偷渡客,市政府估計今年上半年要在這些人身上耗資1億元。

強森市長(Mayor Brandon Johnson)指出,芝加哥正面臨一場嚴峻的人道危機(humanitarian crisis),但市政府將盡一切努力,給這些偷渡客提供協助,幫他們在美國建立起新生活。但許多芝加哥人不贊同這種拿納稅人的錢大做慈善的政策,用非法途徑偷渡入境的人應該遞解出境才對,市政府竟然還要耗用巨資幫他們留下,這豈不是鼓勵全世界都來偷渡?

另外,艾伯特州長31日任命前德州州務卿(secretary of state)史考特(John Scott),由他來擔任代理州檢察長(interim attorney general)。檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)被州議會以20項罪名彈劾後,職務暫時被凍結,他面臨的參議會審判會在8月28日之前開始,他的罪名包括:濫用公職權力(abuse the power of public office)、對吹哨人報復(retaliation against whistleblower)、貪汙受賄(accepting bribes)、妨礙司法公正(obstruction of justice)等。

另外,因為減房地產 稅(property tax)意見不和,副州長派屈克(Dan Patrick)與艾伯特發生正面衝突,艾伯特只想給企業減房地產稅,而州眾議會與州長是同一派。副州長是州參議會的主持官(presiding officer),派屈克卻公然主導參議會創制出也給屋主(homeowners)也減稅的議案,還公開批評艾伯特認知不清(misinformed)。派屈克雖然跟艾伯特不是至交,但過去從來沒有這樣公然衝突。