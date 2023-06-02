德州送偷渡客 迫芝加哥增列經費

去年8月至今，艾伯特州長已經用巴士送了將近2000名偷渡客 到芝加哥 ，芝加哥市議會31日(周三)增列5100萬元經費，給偷渡客提供協助好在美國生根。

芝加哥當地媒體的統計，除了艾伯特雇巴士送來的2000人，另外還有8000多人是自己從南部邊界設法到達芝加哥的，所以從去年8月至今芝加哥多了1萬多名偷渡客，市政府估計今年上半年要在這些人身上耗資1億元。

強森市長(Mayor Brandon Johnson)指出，芝加哥正面臨一場嚴峻的人道危機(humanitarian crisis)，但市政府將盡一切努力，給這些偷渡客提供協助，幫他們在美國建立起新生活。但許多芝加哥人不贊同這種拿納稅人的錢大做慈善的政策，用非法途徑偷渡入境的人應該遞解出境才對，市政府竟然還要耗用巨資幫他們留下，這豈不是鼓勵全世界都來偷渡？

另外，艾伯特州長31日任命前德州州務卿(secretary of state)史考特(John Scott)，由他來擔任代理州檢察長(interim attorney general)。檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)被州議會以20項罪名彈劾後，職務暫時被凍結，他面臨的參議會審判會在8月28日之前開始，他的罪名包括：濫用公職權力(abuse the power of public office)、對吹哨人報復(retaliation against whistleblower)、貪汙受賄(accepting bribes)、妨礙司法公正(obstruction of justice)等。

另外，因為減房地產 稅(property tax)意見不和，副州長派屈克(Dan Patrick)與艾伯特發生正面衝突，艾伯特只想給企業減房地產稅，而州眾議會與州長是同一派。副州長是州參議會的主持官(presiding officer)，派屈克卻公然主導參議會創制出也給屋主(homeowners)也減稅的議案，還公開批評艾伯特認知不清(misinformed)。派屈克雖然跟艾伯特不是至交，但過去從來沒有這樣公然衝突。