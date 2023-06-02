我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

德州送偷渡客 迫芝加哥增列經費

編譯林思牧／綜合報導

去年8月至今，艾伯特州長已經用巴士送了將近2000名偷渡客芝加哥，芝加哥市議會31日(周三)增列5100萬元經費，給偷渡客提供協助好在美國生根。

　芝加哥當地媒體的統計，除了艾伯特雇巴士送來的2000人，另外還有8000多人是自己從南部邊界設法到達芝加哥的，所以從去年8月至今芝加哥多了1萬多名偷渡客，市政府估計今年上半年要在這些人身上耗資1億元。

　強森市長(Mayor Brandon Johnson)指出，芝加哥正面臨一場嚴峻的人道危機(humanitarian crisis)，但市政府將盡一切努力，給這些偷渡客提供協助，幫他們在美國建立起新生活。但許多芝加哥人不贊同這種拿納稅人的錢大做慈善的政策，用非法途徑偷渡入境的人應該遞解出境才對，市政府竟然還要耗用巨資幫他們留下，這豈不是鼓勵全世界都來偷渡？

　另外，艾伯特州長31日任命前德州州務卿(secretary of state)史考特(John Scott)，由他來擔任代理州檢察長(interim attorney general)。檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)被州議會以20項罪名彈劾後，職務暫時被凍結，他面臨的參議會審判會在8月28日之前開始，他的罪名包括：濫用公職權力(abuse the power of public office)、對吹哨人報復(retaliation against whistleblower)、貪汙受賄(accepting bribes)、妨礙司法公正(obstruction of justice)等。

　另外，因為減房地產稅(property tax)意見不和，副州長派屈克(Dan Patrick)與艾伯特發生正面衝突，艾伯特只想給企業減房地產稅，而州眾議會與州長是同一派。副州長是州參議會的主持官(presiding officer)，派屈克卻公然主導參議會創制出也給屋主(homeowners)也減稅的議案，還公開批評艾伯特認知不清(misinformed)。派屈克雖然跟艾伯特不是至交，但過去從來沒有這樣公然衝突。

偷渡客 芝加哥 房地產

上一則

恆豐銀行杯攝影大賽6月3日頒獎

下一則

芝淨土念佛堂、圖書館 20周年法會圓滿落幕

延伸閱讀

眾議會通過自家降稅版本 副州長不滿問題丟回參議會

眾議會通過自家降稅版本 副州長不滿問題丟回參議會
議會最後1天 產業稅等法案仍未解決

議會最後1天 產業稅等法案仍未解決
42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府

42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府
槍殺BLM持武抗議者 陸軍中士判刑25年 德州長斟酌特赦

槍殺BLM持武抗議者 陸軍中士判刑25年 德州長斟酌特赦
中士槍殺「黑人的命也是命」示威者罪成 恐判監終身 德州長擬特赦

中士槍殺「黑人的命也是命」示威者罪成 恐判監終身 德州長擬特赦
憂無證客量暴增 德州加派邊界部署

憂無證客量暴增 德州加派邊界部署

熱門新聞

利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（美聯社）

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

2023-05-29 22:19
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家支招

2023-05-31 11:54
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

2023-05-29 21:18
儘管芝警局加派警力巡邏，仍擋不住頻發的槍擊暴力事件。(芝警局臉書截圖)

暴力高峰來臨 芝國殤周末53中槍10死

2023-05-30 10:22
換工作記得要幫401(k)退休金帳戶換東家。（取自FOX）

換工作忘了轉移401(k)帳戶 小心舊東家收取更高維持費

2023-05-30 20:46
暑假旅遊旺季到來，芝城歐海爾機場常見排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

暑假機票怎麼買最划算？專家教你省一筆

2023-06-01 02:15

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行