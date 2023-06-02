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維州、南卡州 派國民兵協防德州邊界

編譯林思牧／綜合報導

維吉尼亞州和南卡羅萊納州都不跟墨西哥接鄰，但這兩州的州長都在31日(周三)宣布將派遣國民兵德州協防邊界，邊界安全勢必成為2024年總統大選的重要議題。

　本月稍早佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布，將派遣1100名執法人員與國民兵到德州，那是在他正式宣布參選之前，明顯是為進軍白宮造勢，這項援助行動為期30天，若有必要可以延長。德州州長3月向共和黨掌政州的州長呼籲，邀請他們派遣軍警給德州幫忙。

　維吉尼亞州州長楊肯(Glenn Youngkin)31日以書面聲明宣布，將派遣100名國民兵到德州參與「孤星行動」(Operation Lone Star)，他指出聯邦政府不負責任的移民政策，讓美國的每一個州都成為邊界州(border state)，因此州政府必須盡力維護邊界，防止芬太尼(fentanyl)和人口走私(human trafficking)氾濫成災，否則沒有一個州可以倖免。

　根據NBC新聞報導，南卡羅萊納州州長麥克馬斯特(Henry McMcMaster)也在同日宣布，將派遣國民兵到德州協防邊界，制止販毒集團(drug cartels)、罪犯(criminals)以及恐怖份子(terrorists)任意進入美國荼毒美國人民。他的宣告中沒有指明派遣多少人，未來數周裡他將與州議會商議出細節，這批國民兵會在7月1日開始服勤。

德州 國民兵 維吉尼亞州

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