台聯會繪畫優勝者進軍全美賽

休士頓兒童繪畫比賽得獎小朋友與老師們以及工作團隊。

休士頓 台灣同鄉聯誼會於5月28日在華僑文教中心舉辦兒童繪畫比賽頒獎典禮，會長羅秀娟表示，今年的主題是疫後回春(The Day After Pandemic) ，藉由參賽者發揮無限的想像力，讓小朋友將心中感念疫情 大流行後，透過筆觸，充分發揮自己心中的世界生活概況，是最平凡也是最樸實的現象。

本屆參賽者十分踴躍，評審委員裴彩雲、郁敏敏和郭蓓麗以繪畫技巧佔比40%、創意表現佔比40%、素材運用佔比20%來評分，力求公正、客觀、超然；參賽者均謀足力道，各組分數十分接近，競爭激烈。羅秀娟再次賀喜這些參與繪畫比賽的小朋友及熱心出席的父母、老師們親臨現場，也謝謝所有辛苦擔任評審們和台聯會理事羅茜莉、郭蓓麗、邵梅五、蔡淑英和蔡茂禮等鼎力協助。

休士頓僑教中心副主任黃依莉到場並感謝休士頓台灣同鄉聯誼會舉辦此有意義的活動，讓孩童學畫畫，訓練手眼、建立自信，強調繪畫可以增強孩童的定力和耐力。

此次比賽共分為5至7歲幼兒組、8至11歲兒童組以及12至15歲少年組，各組前三名、佳作們與優勝者們都分別榮獲獎金、獎牌與獎狀，可謂人人有獎。優秀勝出的作品將代表休士頓分會參加9月全美台聯會在新澤西 舉行的全美競賽。各組前三名得獎者名單如下：幼兒組盧茉莉、張藝晟、Mia Zhou；兒童組李沅錚、盧澄炫、徐慧安；少年組Adaya Manoj、傅維多、傅莉雅。

接著大家共同參觀品味參賽者創作作品並相互學習切磋琢磨，大會提供茶點，並分發由iTalk BB提供的小草莓摺疊袋，在歡樂氛圍中順利圓滿成功結束頒獎典禮活動，相約明年大夥兒後會有期。