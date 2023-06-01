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保富銀行休士頓分行開幕 推優惠定存

【休士頓訊】
保富銀行休士頓分行於5月31日正式開業。（保富銀行提供）
保富銀行休士頓分行於5月31日正式開業。（保富銀行提供）

保富銀行（Preferred Bank）休士頓分行於5月31日正式開業，保富銀行開幕期間特別推出金額十萬美金以上9個月年利率5%的優惠定存服務，及其他優惠存款計劃。

保富銀行(NASDAQ:PFBC)成立於1991年，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，現有總資產超過60億美元。保富銀行實力雄厚，三十多年來穩健成長。在南加州，北加州，紐約和德州均設有分行，為客戶提供全方位的銀行服務。移動銀行、網路銀行、電話銀行，及各類存放款服務一應俱全。存款利率優惠，帳戶都有FDIC存款保險，還可以安排高額存款保險。多年來，保富銀行的資本雄厚。在2022年，銀行的獲利和總資產額都創下了紀錄，2023年第一個季度，保富銀行的獲利率在加州上市銀行中位居第二。

保富銀行提供企業完整的貸款服務，包括運營資金貸款、設備融資和商業房地產貸款業務。保富銀行的房地產融資項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型的房地產，現金管理服務包括最新的現金管理工具，如付款確認、帳戶對帳、遠端存款、快遞服務、商戶解決方案和自動清算所系統（ACH）。保富銀行的客戶群分佈於各行各業，例如不動產、進出口、醫療、餐飲等。分行的員工可以使用多元語言為客戶服務。

多年來，保富銀行已成為社區繁榮進步和客戶成功發展的重要助力。保富銀行休士頓分行地址位於2150 Town Square Place, Suite 150,Sugar Land, TX 77479-1567（位於糖城市政廳對面）。

有關詳親臨保富銀行或登錄官網https://www.preferredbank.com/查詢服務詳情。可撥打分行服務電話：（713）487-3213或洽詢分行經理Janie Chen（346）375-0885。

加州 貸款 房地產

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