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眾議會通過自家降稅版本 副州長不滿問題丟回參議會

編譯胡立宗／綜合報導
德州副州長派屈克為了產業稅降稅方案，槓上州長艾伯特。（美聯社）
德州副州長派屈克為了產業稅降稅方案，槓上州長艾伯特。（美聯社）

德州眾議會議長菲蘭（Dade Phelan）與參議會議長派屈克（Dan Patrick）已經為了產業稅如何調降，隔空爭執了好一段時間。孰料菲蘭5月30日不但擱置參議會減稅的版本Senate Bill 1，還火速通過眾議會自己的版本House Bill 1，最後更使出撒手鐧、宣布眾議會就此休會，把燙手山芋丟回給亦為副州長的派屈克。

沒想到，州長艾伯特竟然還火上加油，30日晚間透過聲明表示，眾議會版是唯一符合本次加開議程的版本，也符合30多個住宅、消費與商業團體的期待，「我樂見HB 1送到我桌上」。之後發言人再補一刀，稱艾伯特本人積極參與降稅方案，「只要參議會通過HB 1，州長一定會馬上簽署」，促成德州歷史上最大規模的降稅法案，並為德州民眾帶來長遠的實惠。

參議會5月30日當天上午通過自家的SB 1降稅版本，並將自用住宅的免稅額由4萬元提高至10萬元，但卻未納入艾伯特想要的範圍擴大，即商業地產也能納入。菲蘭引導眾議會通過HB 1後就宣布本次議期就此結束，使得6月2日才要再度開會的參議會陷入兩難，要不就是通過HB 1，悶聲大發財，要不就是否決HB 1，成為德州無法降稅的罪魁禍首。

更何況州長還有點幸災樂禍地補上一槍，表態力挺眾議會版本，派屈克因此也公開聲明，捍衛參議會版的減稅方案，並且將與艾伯特的衝突檯面化，指州長搞混了州長與議會在立法程序上的角色，意即行政不該干涉立法。派屈克在自己的推文中強調，SB 1才是符合延長議程的方案，不論是州長艾伯特或是眾議會議長菲蘭都要搞清楚一點，一項議案要成立，必須參眾兩會都同意，州長看來是有點糊塗了，他只能要求議會延長議程，但議會才是有權決定法條怎麼訂的機關。

菲蘭與兼任參議會議長的副州長派屈克（Dan Patrick）之間，已經為了產業稅到底減不減、該怎麼減吵了很久，而最後的收場有點出乎輿論的意料，因為菲蘭為了把派屈克「逼入絕境」，竟然在通過眾會版後休會，要參議會自己承擔所有政治後果。參議會在通過自己的減稅版本SB 1後，將休會到6月1日，屆時兩會鬥法又將成為德州政壇的新戲碼。

州長艾伯特趕在最後一刻，即29日晚間才提出要求，請兩會延長會期，以討論延宕已久的產業稅減稅方案。參議會30日通過自己的版本後送交眾議會，但在議長菲蘭的決斷下遭到擱置，反倒是通過自己的版本與附帶決議。兩個通過全院表決的預算案，一個夾帶走私集團最低刑期不得少於十年的條款，另一個則要求動用123億元的州府預算，交換學區減徵學區稅。前者問題不大，但後者就是菲蘭與派屈克相持不下的原因。

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