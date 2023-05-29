亞裔美國人信賴母語媒體 收看多語文串流平台節目

世界新聞網在美國華人社區最具影響力和最受讀者歡迎。（記者丁曙／截圖）

尼爾森民調（Nielsen）與亞美廣告聯合會（3AF）日前發表聯合調查，美國的華裔、韓裔 和越南 裔最信賴亞洲語言媒體的訊息來源。

在觀衆測量、數據和分析領先的尼爾森（Nielsen）民調，和由亞裔 廣告、市場營銷及媒體人士組成的亞美廣告聯合會（Asian American Advertising Federation，3AF），23日發表合作完成的亞洲語言媒體消費調查報告，這項研究針對美國最主要的三種亞洲語言：中文、越南文和韓文，進行了媒體觀點和內容偏好的調查。

調查結果顯示，母語媒體是最受亞裔美國人信賴的訊息來源。在被問到是否信賴亞裔媒體提供的節目和觀點時，超過40%受訪者回答「强烈同意／同意」；超過50%的華裔、越南裔和韓裔受訪者，偏好反映本族裔文化節目的消費廣告品牌。

這次調查鎖定美國的華、韓和越三大亞裔族群，全美說中文、韓文和越南語的民眾約占亞裔人口40%，這三種語言也是美國亞裔家庭最常用語言的前三名。

尼爾森民調全球公關副總裁Patricia Ratulangi表示，多語文媒體仍然是影響亞裔消費者最主要的動力，品牌和廣告商應把握機會，通過多語文媒體，以文化包容性的内容，建立亞裔消費者的信心，對他們的購物選擇發揮影響力。

亞美廣告聯合會執行總監Genny Hom-Franzen表示，調查顯示亞洲語言媒體夥伴，繼續在社區中發揮正面影響力。雖然媒體和廣告宣傳仍有很大的進步空間，但調查結果已顯示，擴大媒體的包容性有助於發揮更好的宣傳效果。

本次調查發現的亞洲語言媒體讀者群的其他重點還包括：通過電視螢幕觀賞串流平台播放的多語言節目，是最常見的收視方式。多語文電台廣播仍然是一個重要的平台，34%華裔、31%越南裔和21%韓裔受訪者表示，每周至少收聽7小時廣播節目。60%華裔、67%韓裔和72%越南裔受訪者表示，關注以母語播出的廣告。

華裔受訪者使用社交媒體比例45%，越南裔59%，以及韓裔38%。在英語問卷受訪者中，50%表示多語文媒體幫助他們與母語文化的根源保持聯繫。