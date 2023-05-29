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除夕夜玩UNO起爭執致死 時隔4個月後 法醫：殺人事故

編譯林思牧／綜合報導
爭執發生前凱莉和衛蘭戴合照留下衛蘭最後的影像。（KTRK／FOX8)
爭執發生前凱莉和衛蘭戴合照留下衛蘭最後的影像。（KTRK／FOX8)

位於休士頓東邊近郊的海灣城（Baytown，又譯貝敦市），去年除夕夜發生玩紙牌遊戲出現爭執的事件，27歲男子出拳打一位祖父級的男子，被打的人竟然就此一命嗚呼，一個忍不住竟演變成兩家人永遠的傷痛。

喪命男子的遺孀凱莉胡德（Kelly Hood）指出，去年12月31日晚上，她和丈夫衛蘭胡德（Wayland）跟一群朋友一起慶祝新年的到來，大家玩UNO（西班牙文1的意思）紙牌遊戲作樂，打到半途起了爭執，幾個人開始動手打架，衛蘭出面制止大家。

凱莉表示，這時一名男子憤怒的告訴他的兄弟安德魯普拉仙霞（Andrew Placencia）：「你如果不給我一個公道，你就不是我兄弟。」現年27歲的安德魯聽了這話，從衛蘭的側面出拳往他臉上打去，衛蘭完全沒有防備，眼睛被拳頭打中後立即倒地。

凱莉馬上把衛蘭送醫急救，但他就這樣走了，爭執發生前凱莉戴著一頂寫著Happy New Year的牛仔帽，衛蘭戴著一副閃閃發亮的新年快樂眼鏡，她自拍的兩人合照留下衛蘭最後的影像。

事隔四個多月，法醫（medical examiner）上周終於宣布驗屍報告，指出衛蘭的死因是「殺人事故」（homicide），警方將安德魯普拉仙霞逮捕。

當天出庭時安德魯普拉仙霞兩臂交疊，明顯是不服氣的態度，他被控「過失殺人」（manslaughter）罪名，法官將他斥責後把保釋金定為10萬元，他將面臨庭審。衛蘭的兄弟溫鐸爾胡德（Wendell Hood）指出，檢察單位給安德魯普拉仙霞提控殺人罪名，雖然人死不能復生，但至少給衛蘭討還一個公道。

胡德一家與普拉仙霞一家如今已成仇人，普拉仙霞的家人為安德魯因小小一場打架而入獄心有不甘，而胡德家的老小因為紙牌爭執猝然失去了衛蘭。

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