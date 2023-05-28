我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

德州校園威脅案1年184起 耗費公款1030萬

編譯陳盈霖／綜合外電報導
校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）
校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）

追蹤美國校園威脅軟體公司TDR Technology Solutions一項最新研究表明，德州本學年報告184起校園威脅，導致納稅人付出超過1030萬元，影響65萬2000名學生。此數據名列全美第四。

FOX 26電視台報導，校園發生炸彈威脅，恐使納稅人付出數百萬元代價。排名第一的是佛羅里達州，超過1800萬元，其次是維吉尼亞1280萬元，麻州1250萬元。

TDR執行長畢勒（Don Beeler）說，「該研究是基於損失的教學時間，就像是我付了錢雇人輔導我的兒女，但老師無法上課的情況是一樣的。」

校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）
校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）

數據顯示，5月16日發生在普雷里維尤農工大學（Prairie View A&M University）炸彈威脅造成的損失超過31萬5000元，可能影響8000多名學生。

根據畢勒說法，一小時威脅，相當於關閉學校半天，且根據學生年齡，這些數字可能會更高。

他說，「當校園受到威脅時，父母會去接孩子，第二天若警方沒有在校園宣布某些事情，學校沒有有效溝通，或威脅者並未被逮捕，許多父母還是會選擇將孩子留在家中。」

從地區學校與納稅人成本來說，TDR報告稱，Clear Creek獨立學區（Clear Creek ISD）影響最為昂貴。

2022年11月，警方指出，在學區宣布校園在太空人隊（Astros）贏得總冠軍遊行期間繼續開放後，兩名學生被控製造恐怖主義威脅。數據顯示，此事件使當地納稅人花費超過18萬3000元。

畢勒說：「讓公眾了解每次校園威脅發生所花的費用，是要教育公眾和學生，這不僅是簡單的惡作劇，這涉及真正的金錢。我認為這可幫助學生理解，製造校園威脅不是個好主意。」

學區 太空人 遊行

上一則

房子長了腳？德州拿索灣高腳屋 網路熱議

下一則

5~10年才開一次…罕見屍花 休城科博館隨時盛開

延伸閱讀

德州禁中國公民置產法案 參議會通過後遭眾議會擱置

德州禁中國公民置產法案 參議會通過後遭眾議會擱置
煉油廠頻大火 東德州居民震驚不滿

煉油廠頻大火 東德州居民震驚不滿
德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束

德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束
德州滅門血案 18歲男槍殺父母、姊弟被控謀殺

德州滅門血案 18歲男槍殺父母、姊弟被控謀殺
羅蘭學區狼師案 賠償95萬和解

羅蘭學區狼師案 賠償95萬和解
訊息騷擾數月…德州男開車700哩堵賓州網紅被逮

訊息騷擾數月…德州男開車700哩堵賓州網紅被逮

熱門新聞

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
休士頓「有錢人」的年收入不能少於12萬1394元。（本報資料照片）

年收入沒有12萬 別想在休士頓當「有錢人」

2023-05-21 02:12
白宮宣布一項新計畫，將協助包括西雅圖在內的六個地區改善遊民問題。（美聯社）

減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫

2023-05-21 16:30

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光