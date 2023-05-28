德州校園威脅案1年184起 耗費公款1030萬

校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）

追蹤美國校園威脅軟體公司TDR Technology Solutions一項最新研究表明，德州本學年報告184起校園威脅，導致納稅人付出超過1030萬元，影響65萬2000名學生。此數據名列全美第四。

FOX 26電視台報導，校園發生炸彈威脅，恐使納稅人付出數百萬元代價。排名第一的是佛羅里達州，超過1800萬元，其次是維吉尼亞1280萬元，麻州1250萬元。

TDR執行長畢勒（Don Beeler）說，「該研究是基於損失的教學時間，就像是我付了錢雇人輔導我的兒女，但老師無法上課的情況是一樣的。」

校園炸彈威脅，會令納稅人花費大量金錢。（FOX 26）

數據顯示，5月16日發生在普雷里維尤農工大學（Prairie View A&M University）炸彈威脅造成的損失超過31萬5000元，可能影響8000多名學生。

根據畢勒說法，一小時威脅，相當於關閉學校半天，且根據學生年齡，這些數字可能會更高。

他說，「當校園受到威脅時，父母會去接孩子，第二天若警方沒有在校園宣布某些事情，學校沒有有效溝通，或威脅者並未被逮捕，許多父母還是會選擇將孩子留在家中。」

從地區學校與納稅人成本來說，TDR報告稱，Clear Creek獨立學區 （Clear Creek ISD）影響最為昂貴。

2022年11月，警方指出，在學區宣布校園在太空人 隊（Astros）贏得總冠軍遊行 期間繼續開放後，兩名學生被控製造恐怖主義威脅。數據顯示，此事件使當地納稅人花費超過18萬3000元。

畢勒說：「讓公眾了解每次校園威脅發生所花的費用，是要教育公眾和學生，這不僅是簡單的惡作劇，這涉及真正的金錢。我認為這可幫助學生理解，製造校園威脅不是個好主意。」