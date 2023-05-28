5~10年才開一次…罕見屍花 休城科博館隨時盛開

休士頓自然科學博物館屍花即將開花。（休士頓自然科學博物館推特）

休士頓 紀事報報導，充滿腐肉氣味的罕見屍花（corpos flower）梅格（Meg），可望隨時盛開於休士頓自然科學博物館 （Museum of Natural Science）。

這種也被稱為泰坦魔芋（titan arum）的植物，目前已長出肉穗花序（spadix），意即在大的肉質莖上長出一簇小花。

肉穗花序是花的佛焰苞（spathe）或包裹的葉子已準備好完全打開的標誌。屆時，博物館的柯克雷爾蝴蝶中心（Cockrell Butterfly Center）將充滿腐肉氣味，這個氣味也是該植物有「屍花」名的原因。

屍花產於蘇門答臘（Sumatra），通常每五至十年才會開花一次。上一次在休士頓自然科學博物館開花是於2010年，那朵綽號為Lois的花，當時吸引大批民眾欣賞，博物館連續幾天，每天24小時開放。

2016年，該博物館還有一種與屍花有表親關係，另一品種的屍花綻放，但體積較小。事實上，沒有什麼比泰坦魔芋更壯觀的，它的球莖或地下塊莖狀系統，是世界上最大植物，重約100磅，如今梅格約三呎高。

屍花利用它們刺鼻氣味，及其他模仿腐爛特徵，包括紫色的果肉和類似骨頭的結構（如肉穗花序）和器官，來吸引充當花粉傳播者的食腐昆蟲。開花時，梅格的肉穗花序會達到與人體大致相同的溫度，進一步吸引食腐動物。

博物館推文指出，他們相信梅格將在下週全面開花，一旦花盛開後只持續幾天，之後便會枯萎，重新進入休眠狀態。

博物館計畫在推特 上定期更新梅格開放狀態，與此同時，休士頓人可開始計畫參觀蝴蝶中心，門票12元起。