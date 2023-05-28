支持台灣 參眾議院通過決議案

羅總領事與友台德州議員合影。（駐休士頓台北經濟文化辦事處）

為表達對台灣之堅定支持，德州 議會第88屆參、眾議院 頃於日前通過第HCR86號「表達支持強化與台灣夥伴關係及台灣在全球角色」之決議案，並在州眾議員 Jacey Jetton（R-TX26）及Carl Sherman（D-TX）號召下，於5月25日正式成立本會期跨黨派友台連線（Taiwan Caucus），邀請駐休士頓辦事處處長羅復文到場接受祝賀，辦事處教育組組長楊淑雅、經濟組組長倪伯嘉、政務組副組長韋天翔及台灣書院副主任陳譓如亦陪同共襄盛舉。

羅復文表示，世界衛生組織刻正召開大會，德州議會通過決議支持台灣加入世界衛生大會等國際組織，進一步為台灣發聲，誠屬可貴，謹代表台灣人民及政府表達誠摯感謝。

友台連線聯名主席州眾議員Jacey Jetton及Carl Sherman均表示，德州議會議事如麻，惟在渠等推動下，參、眾議院順利通過友我決議案，並且邀及諸多跨黨派參、眾議員加入友台連線，實屬難得，彰顯台德（州）堅定友好關係。

德州議會第HCR86號決議文內容要點包含支持台美簽署雙邊貿易協定（BTA）、全力支持台灣有意義參與「印太經濟架構」（IPEF）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織、支持德州在台設立貿易及投資辦事處，以及慶祝台灣關係法通過第44周年及台德州友好姊妹關係35周年。