房子長了腳？德州拿索灣高腳屋 網路熱議

塞金地區的高腳屋。（取自Arkitektura Development Inc.網站）

臉書 平台一個70萬人參加的社團，最近開始討論「美國最醜的房子」。一名用戶Julie Borgman 19日上傳了德州 拿索灣（Nassau Bay）一棟高腳屋的照片，結果引發熱議，目前已有超過1萬3000個表情回應，955次分享與3413則回覆。

休士頓紀事報指出，顯然很多覺得不可思議的人，其實並不住在美南地區，所以不知道當地颶風 淹水的可怕。某些評論說，把房子加那麼高幹嘛？方便直接搭船上班嗎？或是說，高腳屋感覺真詭異，挺像女巫雅加婆婆的家。另外，也有網友開玩笑好奇車庫的門架這麼高，車子怎麼進去？

納蘇灣長了腳的怪屋子。（Julie Borgmann／臉書貼文）

不過曾經住過當地的人說，經歷過颶風災害的人就會知道，把房舍抬高才能免於淹水之苦，例如2017年的哈維颶風（Hurricane Harvey）就曾導致清湖（Clear Lake）水位暴漲，附近社區飽受肆虐，之後就有很多房子開始長腳，新建屋更是一開始就架高。

專門負責抬高房舍的Arkitektura Development Inc.是這棟引發討論房子的承包商，他們本來就專門負責城屋抬高的工程，除了其他美南各州，公司網頁也列出塞金地區（Seguin）的多個案例。不過根據紀錄，拿索灣這棟離地16呎的房舍是他們在哈里斯縣抬得最高的個案。