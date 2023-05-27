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檢察長帕克斯頓彈劾案 眾議會近日表決

編譯林思牧／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）遭彈劾。（取自美聯社）
德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）遭彈劾。（取自美聯社）

州眾議會的一個調查委員會25日晚間全票通過建議彈劾檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），預期近日內就會為彈劾案討論表決，雖然帕克斯頓仍有可能保住職位，但彈劾過程中勢必曝露共和黨內部的分歧，全美國的民主黨人都滿心歡喜的觀看這場政治鬥爭。

委員會在3月份秘密啟動對帕克斯頓的調查，到5月下旬才舉行公開聽證會。25日晚間委員會全票通過建議，要州議會全會對帕克斯頓是否應該被解職討論表決。在德州歷史上，州議會彈劾州檢察長這樣的高官是極為罕見的，會被建議彈劾可想而知所犯的貪瀆濫權情況相當嚴重，畢竟州議會與委員會都是共和黨佔絕大多數。

委員會建議的彈劾項目（articles of impeachment）有20項之多，而本屆會期將在5月29日正式結束，因此彈劾案應該會很快展開，但州議會也不必著急，因為議長菲蘭（Dade Phelan）隨時還可以召開特別會議（special session）。

州法規定，如果眾議會以過半數通過彈劾案，帕克斯頓立刻會被暫停職務（suspension），但如果要讓他真正下台，必須在眾議會與參議會都有三分之二以上的票數。民主黨的議員肯定會贊成彈劾，共和黨內則出現分歧，譬如眾議員史蒂夫托斯（Steve Toth）就反對彈劾，他認為這項彈劾案是違法的。

但托斯認為眾議會首度投票必然會彈劾成功（過半數），接著就要送到參議會進行「審判」(trial)，這就不見得會成功，更何況檢察長的妻子安吉菈帕克斯頓是一位參議員，她絕對不會投贊成彈劾票，另外，州長與副州長也都必須贊成彈劾審判結果，才能讓帕克斯頓徹底倒台。

帕克斯頓是極端偏右的政客，他把川普當成至親盟友，在2020年選舉爭端上，他領導幾個紅州對大選結果提出訴訟，雖然訴訟被法院駁回，但他取得川粉的歡心，接著他又在拜登上台後領導紅州連番跟白宮唱反調，因此他是全美國自由派人士最痛恨的人物之一，如今他可能瞬間倒台，讓許多民主黨人心中十分暢快。

民主黨籍州眾議員安娜瑪麗亞拉莫斯（Ana-Maria Ramos）指出，她的共和黨籍同事跟她說：「這是黨內的恥辱，一個自稱是虔誠基督徒的官員，貪瀆濫權醜聞不斷出現，讓州民對政府官員失去信任。」

彈劾 民主黨 共和黨

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