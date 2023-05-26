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州檢察長、議長 同黨內鬥凶

編譯林思牧／綜合報導
德州檢察長辦公室後面兩個大垃圾箱遭縱火，引發陰謀論。（德州檢察長辦公室監控影片/FOX7)
德州檢察長辦公室後面兩個大垃圾箱遭縱火，引發陰謀論。（德州檢察長辦公室監控影片/FOX7)

德州權位最高的兩位共和黨官員之間出現公開鬥爭的事端，州眾議會議長菲蘭(Dade Phelan)24日(周三)主持聽證會討論是否彈劾(impeach)州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，但帕克斯頓先下手為強，23日(周二)公開要求菲蘭辭職，民主黨人正拭目以待，等著看這場好戲漸入高潮。

　帕克斯頓從2015年1月起擔任德州檢察長，他是德州最高階的執法官員，2022年11月的選舉中他再度連任成功，但他任內貪汙瀆職的事件屢次被立案調查，連他手下的高階檢察官都看不下去，其中幾人向州政府道德紀律單位投訴，帕克斯頓隨後把這些「吹哨人」(whistleblowers)開除。

　這幾人聯合提訴控告帕克斯頓，檢察長辦公室在2月份與原告庭外和解，給這些人總共330萬元的賠償，但這筆款項並非來自帕克斯頓，而是由德州納稅人埋單。檢察長辦公室日前致函州議會，要州議會批准這筆錢，州議會的調查委員會訂於24日舉行聽證會，該委員有權力提出彈劾案。

　19日(上周五)那天眾議會開會13小時後，議長菲蘭最後擊槌宣布議案通過，那段視頻中他說話口齒不清，帕克斯頓遂在聽證會前一天(23日)在官方社群媒體上要菲蘭辭職，指控菲蘭在執行官方事務時嚴重醉酒，接著又要求調查委員會立案調查菲蘭。

　民主黨籍的眾議員卡納雷斯(Terry Canales)雖然不見得喜歡菲蘭，但在這事上公開給菲蘭撐腰，他表示19日那天他和菲蘭近距離商談數次，菲蘭絕對沒有喝酒的跡象，應該是長時間議事造成的疲倦，卡納雷斯並批評帕克斯頓一貫的霸凌(bully)作風。菲蘭的發言人隨即發布聲明，指出帕克斯頓看到自己的劣跡即將遭聲討，使出這招下流的手段企圖把矛頭指向他處。

　就目前的情況來看，帕克斯頓暫時屈居下風，如果州議會不同意破財給帕克斯頓消災，帕克斯頓可能會面臨被彈劾的命運，委員會開完會後給檢察長辦公室發通知，禁止該單位銷毀文件以保留證據。

　另外，24日(周三)深夜，檢察長辦公室後面的兩個大垃圾箱遭兩名男子縱火，但這兩人是從檢察長辦公室的後門走到垃圾箱處，看起來不像是外人。奧斯汀消防局後來接到火警電話去滅火，奧斯汀市警局已對這場火災立案調查，有人懷疑這是帕克斯頓唆使手下消滅證據的毒計，但目前沒有任何明確證據。

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